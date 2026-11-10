Mưa lớn ở miền Trung kéo dài thêm 2 ngày, cảnh báo lũ từ Quảng Trị đến Đắk Lắk

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng 10/11, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa đã có mưa to đến rất to và dông.

Dự báo từ sáng 10/11 đến đêm 11/11, TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ trên 400mm. Tại Khánh Hòa, lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 250mm.

Phía Nam tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa vừa, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 90mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Từ sáng 10/11 đến đêm 11/11, khu vực từ TP Huế, TP Đà Nẵng đến phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi - Đắk Lắk tiếp tục có mưa to đến rất to. Ảnh minh hoạ

Dự báo từ ngày 12/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ sẽ giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá ở mức cấp 1; riêng TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi ở mức cấp 2.

Mưa lớn kéo dài có nguy cơ gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc.

Theo báo cáo nhanh về tình hình thiên tai sáng 10/11, lũ trên sông Yên (Thanh Hóa) đã đạt đỉnh 4,47m vào khoảng 17-18h ngày 9/11, cao hơn báo động 3 là 0,97m.

Đến 7h ngày 10/11, mực nước tại trạm Chuối trên sông Yên ở mức 4,08m, cao hơn báo động 3 là 0,58m, giảm 0,39m so với đỉnh lũ. Tại Quảng Trị, mực nước trên sông Kiến Giang tại trạm Lệ Thủy đạt 2,31m, cao hơn báo động 2 là 0,11m. Trước đó, sông này đã đạt đỉnh 2,44m vào lúc 4h ngày 10/11.

Mưa lớn gây ngập nhiều khu dân cư ở miền Trung. Ảnh: Xã Nông Cống

Trên sông Thạch Hãn tại trạm Thạch Hãn, mực nước ở mức 4,16m, thấp hơn báo động 2 là 0,34m và đang lên. Trong khi đó, sông Hương (TP Huế) tại trạm Kim Long ghi nhận mực nước 1,37m, cao hơn báo động 1 là 0,37m.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Yên tiếp tục xuống dần nhưng vẫn ở trên báo động 2. Trong 6-12 giờ tới, lũ trên sông Kiến Giang có khả năng đạt đỉnh ở mức dưới báo động 3.

Đáng chú ý, từ ngày 10-12/11, đỉnh lũ trên các sông ở TP Huế có khả năng lên mức báo động 2 và trên báo động 2. Các sông ở khu vực Nam Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi có khả năng lên mức báo động 1-2 và trên báo động 2.

Trong khi đó, sông Gianh (Quảng Trị) và các sông ở phía Đông Gia Lai, phía Đông Đắk Lắk được dự báo dao động ở mức báo động 1. Tại khu vực Bắc Bộ, lúc 7h ngày 10/11, mực nước sông Hồng tại trạm Hà Nội ở mức 1,53m; sông Thái Bình tại trạm Phả Lại ở mức 0,96m.

Dự báo mực nước hạ lưu sông Hồng tại trạm Hà Nội và sông Thái Bình tại trạm Phả Lại tiếp tục dao động theo thủy triều, đồng thời chịu ảnh hưởng điều tiết của các hồ thủy điện phía thượng nguồn.

Ở Nam Bộ, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long dao động theo triều. Đến ngày 13/11, mực nước cao nhất ngày trên sông Tiền tại trạm Tân Châu được dự báo ở mức 1,95m; trên sông Hậu tại trạm Châu Đốc ở mức 2,05m.