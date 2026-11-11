Mưa lớn ở miền Trung kéo dài đến ngày 12/11, cảnh báo lũ vượt báo động 3 ở Quảng Ngãi

Theo cơ quan khí tượng, đêm 10/11 và sáng 11/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông.

Lượng mưa đo được từ 19h ngày 10/11 đến 8h ngày 11/11, một số nơi vượt 200mm. Trong đó, trạm Bạch Mã (TP Huế) ghi nhận 217mm, Trà Leng (TP Đà Nẵng) 261mm, Sơn Long (Quảng Ngãi) 353mm.

Dự báo trong ngày và đêm 11/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Phía Đông tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Mưa lớn ở miền Trung kéo dài đến ngày 12/11. Ảnh minh hoạ

Đến ngày 12/11, khu vực TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 120mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Ngoài ra, chiều tối và đêm 11/11, khu vực Tây Bắc Bộ, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm 12/11, mưa lớn tại khu vực Trung Bộ được dự báo giảm dần.

Cùng với diễn biến mưa lớn, tình hình lũ trên các sông ở miền Trung đang có những diễn biến đáng chú ý. Theo cơ quan khí tượng, hiện lũ trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang lên nhanh, trong khi lũ trên các sông ở TP Huế đã đạt đỉnh và đang xuống. Mực nước các sông chính từ TP Đà Nẵng đến Khánh Hòa dao động dưới mức báo động 1.

Số liệu quan trắc lúc 7h ngày 11/11 cho thấy, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc đạt 2,86m, dưới báo động 2 là 0,14m; trên sông Hương tại trạm Kim Long đạt 1,61m, dưới báo động 2 là 0,39m. Đáng chú ý, trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc, mực nước đạt 6,17m vào lúc 9h, dưới báo động 3 là 0,33m.

Dự báo trong 12 giờ tới, lũ trên sông Trà Khúc sẽ đạt đỉnh trên mức báo động 3 và dao động ở mức cao. Trong 12-24 giờ tiếp theo, lũ trên sông này sẽ xuống dần và ở dưới mức báo động 2.

Trong 24 giờ tới, lũ trên các sông ở TP Huế dao động trên mức báo động 1, sau đó xuống. Từ ngày 11/11 đến 12/11, lũ trên các sông ở TP Đà Nẵng, phía Đông Gia Lai, phía Đông Đắk Lắk và Khánh Hòa dao động quanh mức báo động 1.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các vùng trũng thấp, ven sông thuộc các xã, phường trong khu vực. Đặc biệt, nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất trên các sườn dốc từ TP Huế đến Khánh Hòa.