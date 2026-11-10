Mưa lớn ở miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn còn tiếp tục xảy ra và kéo dài đến hết ngày 11/11. Tuy nhiên, vùng mưa lớn sẽ thu hẹp, tập trung chủ yếu ở khu vực từ TP Huế đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, tỉnh Khánh Hòa.

Lượng mưa tại các khu vực này phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm. Cảnh báo mưa lớn tại TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi được nâng lên cấp 2. Riêng TP Huế và tỉnh Khánh Hòa, lượng mưa dự báo thấp hơn, phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Từ ngày 12/11, mưa lớn tại các khu vực trên có xu hướng giảm dần.

Do mưa lớn xảy ra liên tục và kéo dài nhiều ngày, nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị; đồng thời có khả năng xuất hiện lũ quét, sạt lở đất, đe dọa an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

Tại miền Bắc, mưa đã tạm thời kết thúc, tuy nhiên thời tiết vẫn rét, đặc biệt vào buổi tối, đêm và sáng sớm. Người dân cần chú ý giữ ấm cơ thể, nhất là người già và trẻ em để bảo đảm sức khỏe trong điều kiện thời tiết thay đổi.