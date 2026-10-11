Mưa lớn ở miền Trung kéo dài đến bao giờ?

Theo dự báo thời tiết đêm qua và sáng nay (11/10), khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lượng mưa tính từ 19h ngày 10/10 đến 8hngày 11/10 có nơi trên 70mm như các trạm quan trắc Ba Lòng (Quảng Trị) 142mm, Hồng Trung (thành phố Huế) 78mm,…

Khu vực từ thành phố Huế đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk ngày và đêm 11/10, dự báo có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến 20 - 40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng chiều và đêm 11/10, có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa phổ biến 10 - 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá là cấp 1.

Theo dự báo thời tiết hôm nay (11/10), mưa ở Trung Bộ giảm dần. Khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Ảnh minh họa

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết ngày 11/10 các khu vực trên cả nước

Tp.Hà Nội

Nhiệt độ thấp nhất: 22–24 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30–33 độ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực này có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc đến bắc cấp 2–3.

Tây Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21–24 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29–32 độ.

Có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió nhẹ.

Đông Bắc Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 21–24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30–33 độ.

Dự báo thời tiết có mây, ngày nắng; đêm có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2–3.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiệt độ thấp nhất: 22–25 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 27–30 độ, có nơi trên 30 độ.

Thời tiết nhiều mây, phía Bắc có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Gió bắc đến tây bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 29–32 độ, có nơi trên 32 độ.

Nhiều mây, phía Bắc (Tp.Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk) có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông. Phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió đông bắc cấp 2–3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 20–23 độ, có nơi dưới 20 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28–31 độ.

Khu vực này có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nam Bộ

Nhiệt độ thấp nhất: 23–26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30–33 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Tp.Hồ Chí Minh

Nhiệt độ thấp nhất: 24–26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30–32 độ.

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.