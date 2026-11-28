Mưa lớn tiếp diễn khiến lượng nước trên các sông dâng cao, làm gia tăng nguy cơ ngập lụt. (Ảnh: VŨ TÂN)

Trong 24 giờ qua, khu vực từ Huế đến Khánh Hòa có mưa rất to, phổ biến 150-350mm, cục bộ hơn 450mm. Lũ trên sông Vệ (Quảng Ngãi) đã vượt báo động 3, sông Trà Khúc vượt báo động 2; các sông từ Huế đến Khánh Hòa đều trên báo động 1.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 28/11 đến sáng 30/11, khu vực miền trung tiếp tục có mưa lớn. Trọng tâm mưa tập trung tại thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, với lượng mưa phổ biến 150-350mm, có nơi hơn 450mm. Khu vực Huế và Khánh Hòa có lượng mưa 100-200mm, cục bộ hơn 300mm.

Dự báo trong 24 giờ tới, lũ trên sông Vệ tiếp tục duy trì trên báo động 3; sông Trà Khúc ở dưới báo động 3. Các sông ở phía đông Gia Lai và phía đông Đắk Lắk có khả năng lên mức báo động 2-3, có nơi trên báo động 3. Các sông ở Huế, Đà Nẵng, Khánh Hòa và sông Ba dao động ở mức báo động 1-2, có nơi trên báo động 2.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt diện rộng tại các vùng trũng thấp, ven sông; đồng thời, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực từ Huế đến Khánh Hòa.

Đáng chú ý, rủi ro thiên tai do lũ cấp 3 được cảnh báo tại khu vực phía đông Quảng Ngãi, phía đông Gia Lai và phía đông Đắk Lắk. Người dân cần chủ động các phương án ứng phó, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.