Mưa lớn ở miền núi Đà Nẵng, học sinh nghỉ học đảm bảo an toàn

Mưa lớn gây ngập lụt ở xã Trà My.

Trong sáng 11/11, mưa lớn khiến quốc lộ 40B và Quốc lộ 24C đoạn qua xã Trà My (TP Đà Nẵng) bị ngập sâu, nước chảy xiết làm gián đoạn giao thông. Nhiều tuyến đường nội vùng tại Trà My (huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) cũng bị ngập nước.

​Tại xã Trà My, một vụ sạt lở xảy ra ở thôn Đồng Trầu làm đất đá đổ sập tường nhà dân. Theo thông tin từ xã Trà My, nhờ chủ động dự báo trước tình hình thời tiết nguy hiểm, từ chiều 10/11, chính quyền địa phương đã di dời toàn bộ người dân cùng tài sản đến nơi an toàn. Nhờ đó, vụ sạt lở không gây thiệt hại về người.

QL 40B và QL 24C đoạn qua xã Trà My hiện tại nước ngập cắt đường, các phương tiện không lưu thông được.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, Trường THCS Nguyễn Huệ (xã Trà My) cũng thông báo cho học sinh toàn trường được nghỉ học ngày 11/11.

Trên tuyến Quốc lộ 40B đoạn qua xã Trà Tân, xuất hiện 5 điểm sạt lở lớn, nhỏ trên các tuyến đường ĐH, ĐX và có 3 điểm sạt lở trên tuyến QL40B (gần đập Thuỷ điện Sông Tranh 2, Cầu Nước Vin (km73+800) và Thuỷ điện Tà Vi, đoạn qua xã Trà Tân) gây ách tắc giao thông.

Hiện Công ty Mỏ đá Trà Giác và đơn vị Quản lý QL40 điều máy xúc lật khắc phục; Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự xã cử lực lượng phối hợp.

Ông Nguyễn Thanh Tú, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Tân cho hay, để đảm bảo an toàn, xã cho toàn bộ học sinh nghỉ học trong 2 ngày 10 và 11/11.

​Còn tại xã Trà Leng, mưa lớn kéo dài từ đêm qua đến sáng nay khiến các tuyến giao thông liên thôn, liên xã bắt đầu sạt lở nhiều điểm, gây cô lập cục bộ.​​

Sạt lở tại đường đi qua xã Trà Tân.

Cũng trong ngày 11/11, ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương có phương án sớm tiếp cận hiện trường, khắc phục sạt lở, đảm bảo giao thông; lắp biển cảnh báo, rào chắn tại các khu vực ngập sâu, sạt lở đất; phối hợp địa phương chốt chặn, phân luồng, không để người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm; trực 24/24 giờ và báo cáo ngay tình hình về Sở.

Sạt lở tại xã Trà Leng.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung bộ, từ 0 giờ đến 6h ngày 11/11, nhiều khu vực miền núi Đà Nẵng ghi nhận lượng mưa rất lớn như: Trà Dơn 166mm, Tam Trà 127mm, Trà Kót 124mm, Phước Chánh 107mm, Phước Thành 105mm. Cơ quan khí tượng phát bản tin cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún tại 49 xã, phường.