Mưa lớn ở miền núi, các hồ thủy điện ở Huế tăng lưu lượng điều tiết

Hồ Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ) tăng lưu lượng điều tiết từ sáng ngày 10.11. Ảnh: Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế

Ngày 10.11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế đã có lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết nước đối với các hồ thủy điện lớn trên địa bàn.

Theo đó, từ 7 giờ cùng ngày, hồ thủy điện Hương Điền tăng lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 300 - 1.000m3/s; trong đó, qua tuabin với lưu lượng 178m3/s.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP. Huế yêu cầu Công ty CP thủy điện Hương Điền tổ chức thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du; theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc để phòng tránh ngập lụt cho vùng hạ du và thường xuyên cập nhật thông tin báo cáo về Ban.

Cũng từ 10 giờ ngày 10.11, hồ chứa thủy điện Bình Điền (ở thượng nguồn sông Hương) cũng được lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết qua tràn và tuabin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200 - 800m3/s; điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Các xã, phường thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền, Bình Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói (trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền) và có thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Theo Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu – Sở Nông nghiệp và Môi trường TP. Huế, từ tối 8.11 đến sáng 10.11, lượng mưa đo được ở vùng đồng bằng phổ biến từ 70 - 150mm, trong khi đó các địa phương vùng miền núi mưa rất to với khoảng 300 - 500mm, có nơi cao hơn như: tại đỉnh Bạch Mã là 760mm, tại Khe Tre 608mm, tại A Lưới 597mm, tại trạm Tà Lương là 595mm…

Dự báo từ nay đến ngày 12.11, trên địa bàn TP. Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa trong 24 - 48 giờ tới phổ biến 170 - 350mm, có nơi trên 500mm.