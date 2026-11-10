Mưa lớn ở miền núi, 2 hồ thủy điện lớn nhất Huế điều tiết nước về hạ du

Sáng 10/11, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu (BĐKH) TP Huế cho biết, nhiều giờ qua, trên địa bàn thành phố có mưa lớn. Từ 19h ngày 8/11 đến 7h ngày 10/11, lượng mưa đo được vùng đồng bằng phổ biến từ 70-150mm, vùng núi từ 300-500mm, có nơi cao hơn như đỉnh Bạch Mã 760mm; Khe Tre 608mm; A Lưới 597mm; Tà Lương 595mm.

Dự báo từ sáng 10/11 đến sáng 12/11, TP Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa trong 24 - 48 giờ tới phổ biến 170-350mm, có nơi trên 500mm.

Thủy điện Hương Điền được yêu cầu điều tiết nước về hạ du từ 7h sáng 10/11 với lưu lượng tăng dần từ 300 - 1.000m3/s.

Đến 7h sáng cùng ngày, mực nước sông Hương tại Kim Long đo được 1,37m, trên báo động 1 là 0,37m; sông Bồ tại Phú Ốc 1,54m, trên báo động 1 là 0,04m; sông Ô Lâu tại Phong Bình 1,60m; sông Truồi tại trạm Truồi 2,86m.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ở các xã A Lưới, TP Huế bị ngập cục bộ.

Để ứng phó mưa lớn và đảm bảo dung tích phòng lũ, sáng 10/11, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế đã ban hành lệnh vận hành tăng lưu lượng điều tiết hồ chứa thủy điện Hương Điền (thượng nguồn sông Bồ); điều tiết hồ chứa thủy điện Bình Điền (thượng nguồn sông Hương).

Theo đó, từ 10h sáng nay, hồ chứa thủy điện Bình Điền điều tiết qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 200 - 800m3/s; điều chỉnh vận hành tùy theo tình hình lưu lượng thực tế đến hồ.

Nước lũ cuốn số lượng lớn cây cối, rác tràn lên QL49 đi các xã A Lưới.

Đối với hồ thủy điện Hương Điền, từ 7h sáng nay, hồ điều tiết qua tràn và tua bin với lưu lượng tăng dần, tránh đột biến khoảng từ 300 - 1.000m3/s, trong đó qua tua bin với lưu lượng 178m3/s.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự TP Huế yêu cầu chủ hồ chứa thủy điện Hương Điền, Bình Điền thông báo, cảnh báo còi hú và loa phát thanh cho vùng hạ du, theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước trên sông Bồ, sông Hương để phòng tránh ngập lụt cho vùng hạ du.

Công an xã A Lưới 5 và lực lượng các đơn vị dựng barie, chốt chặn tại khu vực có đất đá tràn ra mặt đường QL49.

Yêu cầu UBND xã, phường thuộc hạ du hồ chứa thủy điện Hương Điền, Bình Điền nghiêm cấm các hoạt động thuyền bè, vớt củi, câu cá… trên sông, hói, trừ các trường hợp đặc biệt và có ý kiến chấp thuận từ cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời khẩn trương thông báo đến người dân để chủ động phòng tránh.

Vào tối 9/11, mưa lớn đã gây ngập úng cục bộ tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua thôn Hợp Thành, xã A Lưới 2 với độ sâu từ 0,3 - 0,4m.

Lực lượng Công an xã A Lưới 2 và Tổ bảo vệ ANTT cơ sở cùng lực lượng các đơn vị đã rào chắn, đặt biển cảnh báo tại các điểm nguy hiểm, đồng thời bố trí người túc trực để điều tiết giao thông, cảnh báo người dân, phương tiện tham gia giao thông không lưu thông qua khu vực ngập để đảm bảo an toàn.

CBCS Công an xã A Lưới 5 và lực lượng các đơn vị hốt dọn đất đá tràn ra mặt đường trên tuyến QL49 trong tối 9/11.

Còn tại địa bàn các xã miền núi A Lưới 5, do mưa lớn khiến lượng lớn đất đá, cành cây và rác tràn xuống đường gây ách tắc tại Km 61+200 đến Km 61+300 tuyến QL 49. Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, Công an xã A Lưới 5 đã bố trí CBCS túc trực và huy động lực lượng hốt dọn đất đá tràn ra mặt đường để sớm thông tuyến trở lại.

Tại xã Khe Tre, tối 9/11, mưa lớn gây ngập úng cục bộ đoạn đường qua trung tâm xã với độ sâu từ 0,2-0,3m. Tại tổ dân phố Thai Dương Hạ, phường Thuận An do gió mạnh, sóng lớn, triều cường khiến nước biển cao làm các tuyến đường ở khu vực này ngập úng cục bộ từ 0,2 - 0,3 m, giao thông đi lại khó khăn. Hiện ở các khu vực trên nước đã rút.