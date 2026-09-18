Mưa lớn ở miền Bắc kết thúc, lũ trên các sông vẫn ở mức rất cao

Dự báo, từ sáng sớm đến hết ngày 18/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 80mm.

Từ đêm 18/9 đến ngày 19/9, khu vực từ Nghệ An đến TP Huế có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Dự báo, từ sáng sớm đến hết ngày 18/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to

Cảnh báo: Nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3 giờ.

Ngoài ra, ngày 18/9, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm.

Chiều và tối 18/9, khu vực Nam Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm; khu vực cao nguyên Trung Bộ, tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 19/9 và ngày 20/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Huế có mưa vừa và dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá: cấp 1. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Mưa lớn ở miền Bắc đã kết thúc, hôm nay chỉ còn mưa to cục bộ. Tuy nhiên trên nhiều sông lũ vẫn ở mức cao, thậm chí có sông lũ vẫn đang lên chậm.

Tại Hà Nội, một loạt các sông như sông Tích, sông Nhuệ, sông Bùi hiện nước vẫn đang lên chậm, dự báo trưa chiều nay, lũ đều cao trên báo động 3 từ 0,05 - 0,65m.

Tại Ninh Bình, sông Hoàng Long tại Bến Đế xuống dần và Sông Đáy tiếp tục lên, trưa chiều nay nước lũ đều trên báo động 3 gần 1 mét.

Tại Thanh Hóa, ngoại trừ sông Lèn đang lên, các sông khác như sông Bưởi, sông Cầu Chày và sông Yên đều đang xuống. Mực nước cao nhất trong hôm nay vẫn trên báo động 3.

Cảnh báo nguy cơ ngập lụt các vùng trũng thấp ven các sông trên ở Hà Nội, Thanh Hóa, Ninh Bình.

Vùng mưa lớn thu hẹp nên nguy cơ về lũ quét, sạt lở đất cũng giảm theo. Dự báo trong sáng nay, có khoảng 31 phường, xã ở Bắc Bộ và Trung Bộ có nguy cơ sạt lở đất ở mức cao, một số nơi ở mức rất cao.