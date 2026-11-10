Mưa lớn ở Đắk Lắk: Xe máy bị dòng nước xiết cuốn trôi, gây ngập nhà dân

Ngày 10/11, lãnh đạo UBND xã M’Đrắk (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận, trận mưa lớn xảy ra trên địa bàn khiến nhiều khu vực bị ngập cục bộ, một xe máy của người dân bị dòng nước cuốn trôi khi đi qua khu vực cầu đang sửa chữa.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h30 cùng ngày, một người dân di chuyển qua khu vực cầu Buôn Phao cũ, nơi đang được sửa chữa, thì gặp dòng nước chảy xiết khiến xe máy bị cuốn trôi. May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người.

Khu vực cầu Buôn Phao - khu vực trôi xe máy của người dân.

Mưa lớn cũng khiến một số ngầm tràn, khu vực trũng thấp trên địa bàn xã M’Đrắk bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Đáng chú ý, tại thôn 5, nước mưa không kịp tiêu thoát khiến 5 hộ dân ở khu vực thấp trũng bị nước tràn vào nhà.

Nước tràn vào nhà tại khu vực thôn 5.

“May mắn không có thiệt hại về người. Đến sáng nay, mưa đã giảm dần, nước tại các khu vực ngập cục bộ đang rút. Địa phương đã bố trí lực lượng tại những điểm xung yếu để cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người dân khi di chuyển”, lãnh đạo UBND xã M’Đrắk cho biết.

Ngay khi xảy ra mưa lớn, chính quyền địa phương huy động chi bộ, ban tự quản các thôn, buôn kiểm tra những hộ dân bị ảnh hưởng, hỗ trợ di chuyển tài sản và vận động người dân đến nơi an toàn.

UBND xã M’Đrắk cũng yêu cầu các đơn vị, lực lượng chức năng theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống thiên tai.

Đặc biệt, địa phương chỉ đạo rà soát các khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất để chủ động sơ tán người dân, không chờ đến khi nước dâng cao hoặc các tuyến đường bị chia cắt.

Các lực lượng được phân công tổ chức chốt chặn tại những cầu yếu, ngầm tràn, tuyến đường ngập sâu; duy trì trực ban 24/24 giờ, sẵn sàng triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống khẩn cấp.

Theo cảnh báo khí tượng thủy văn ngày 10/11, trong 24 giờ tới, mực nước các sông, suối khu vực phía Đông tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tăng nhanh. Trong đó, sông Kỳ Lộ và sông Bàn Thạch có khả năng đạt mức báo động 1-2, các sông còn lại có thể vượt báo động 1. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt cục bộ tại các xã Xuân Lãnh, Đồng Xuân, Phú Mỡ, Tuy An Bắc, Hòa Mỹ, Hòa Thịnh, Tây Hòa và các phường Đông Hòa, Phú Yên. Đáng chú ý, trong 24 giờ qua, một số nơi ghi nhận lượng mưa rất lớn, như xã Ea Riêng 373,8mm, xã Sông Hinh 319,4mm. Người dân được khuyến cáo không đi qua các ngầm tràn, khu vực nước chảy xiết để tránh nguy hiểm.