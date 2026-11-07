Mưa lớn ở Bắc Hà, 40 hộ bị ảnh hưởng, nhiều đoạn đường bị chia cắt

Theo báo cáo nhanh của Phòng Nông nghiệp và Môi trường, 9 thôn bị ảnh hưởng thuộc khu vực trung tâm xã Bắc Hà, Na Hối và Thải Giàng Phố. Trong đó, 38 hộ bị ngập nhà, 1 hộ bị sập tường nhà và 1 hộ bị đất sạt vào tường nhà, với khối lượng đất sạt khoảng 50 m³.

Ngập úng làm giao thông bị chia cắt tại đoạn cầu, ngầm tràn trên đường 20/9, khu vực chợ trâu và cầu Tà Chải. Mưa lớn cũng làm ngập úng, gây thiệt hại một số diện tích hoa màu.

Ngay sau khi xảy ra mưa lớn, Thường trực Đảng ủy và UBND xã Bắc Hà đã xuống hiện trường chỉ đạo công tác khắc phục. Lực lượng công an, quân sự cùng các đơn vị và lực lượng tại chỗ đang hỗ trợ người dân.

Phòng Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục tổng hợp, cập nhật tình hình thiệt hại.

Một số hình ảnh mưa lớn cục bộ sáng 7/11/2026 gây ngập nhà dân, chia cắt giao thông tại một số điểm tại Bắc Hà: