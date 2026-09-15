Mưa lớn ở Bắc Bộ kéo dài đến hết ngày 17/9

Chiều tối 15/9, Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió phát triển mạnh từ mặt đất lên đến độ cao 5.000m, khu vực Đông Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Thanh Hóa và Nghệ An đã xuất hiện mưa lớn trên diện rộng.

Trong đó, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An, phía Nam Lào Cai và Phú Thọ ghi nhận mưa to đến rất to. Tính đến thời điểm hiện tại, lượng mưa tại một số nơi đã vượt ngưỡng 300mm, điển hình như trạm Tà Xi Láng (Lào Cai) đạt 340mm và trạm Cẩm Vân (Phú Thọ) đạt 310mm.

Dự báo, trong đêm nay và ngày mai (16/9), vùng hội tụ gió tiếp tục duy trì. Do đó, hầu hết các khu vực tại Đông Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ sẽ tiếp tục có mưa lớn diện rộng.

Mưa lớn sáng 15/9 khiến nhiều tuyến đường ở Hà Nội bị ngập, người dân di chuyển khó khăn.

Khu vực mưa to đến rất to là các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, TP Hà Nội, Thanh Hóa, Nghệ An và phía Nam tỉnh Phú Thọ với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, có nơi cục bộ trên 200mm.

Trong khi đó, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, Tuyên Quang, Thái Nguyên, phía Bắc tỉnh Phú Thọ, TP Hải Phòng và Bắc Ninh có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện những đợt mưa có cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Theo dự báo viên Nghiêm Thị Ngọc Linh, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đợt mưa lớn này dự báo sẽ kéo dài đến hết đêm ngày 16/9. Tuy nhiên, từ chiều tối mai, cường độ mưa lớn sẽ bắt đầu giảm dần.

Cụ thể, từ đêm 16/9 đến hết ngày 17/9, khu vực phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, TP Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông. Lượng mưa trong giai đoạn này phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm.