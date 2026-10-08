Mưa lớn nước từ hẻm đổ ra như thác, nhiều tuyến đường ở Đồng Nai bị ngập gây ùn tắc

Cuối chiều đến tối 8/10, một trận mưa lớn trút xuống nhiều khu vực ở TP Đồng Nai khiến hàng loạt tuyến đường ngập cục bộ. Tại một số điểm, nước từ trong hẻm đổ ra đường cuồn cuộn như thác, có nơi ngập quá nửa bánh xe máy, khiến giao thông ùn ứ kéo dài, người dân chật vật tìm đường về nhà.

Nước đổ ra đường như thác, nhiều tuyến bị ngập nặng.

Theo ghi nhận của PV, các tuyến đường bị ngập nặng là: Đồng Khởi, Trần Quốc Toản, Trần Văn Xã, Bùi Trọng Nghĩa, Nguyễn Khuyến, QL1… Nặng nhất là tại khu vực ngã ba Trảng Dài nước từ hẻm 68 đường Đồng Khởi đổ mạnh ra mặt đường. Dòng nước chảy xiết khiến nhiều phương tiện di chuyển khó khăn. Có thời điểm, nước ngập quá nửa bánh xe máy, sóng đánh lớn khiến nhiều xe hai bánh ngã xoài hoặc phải quay đầu né ngập.

Tình trạng ngập khiến một chiều đường Đồng Khởi ùn tắc kéo dài khoảng hơn 2km. Nhiều người điều khiển xe máy phải chạy sang phần đường ngược chiều để tìm cách vượt qua đoạn ngập, trong khi ô tô nối đuôi nhau trên tuyến đường.

Cũng trên đường Đồng Khởi, đoạn trước khu vực Cục Thống kê TP Đồng Nai cũng xảy ra ngập cục bộ. Làn đường dành cho xe máy và khu vực lề đường bị nước bao phủ, nhiều người đi xe máy buộc phải nhập vào dòng ô tô để tránh vùng nước sâu.

Xe máy chật vật qua điểm ngập sâu.

Tình trạng ngập còn xảy ra trên đường Nguyễn Ái Quốc, đoạn gần siêu thị GO. Do ngập cộng thêm ùn tắc trên đường Đồng Khởi ngay nút giao Tân Phong nên cũng khiến tuyến đường Nguyễn Ái Quốc ùn tắc. Riêng đường này ùn tắc kéo dài từ đoạn giao với đường Dương Tử Giang về đến khu vực cầu Săn Máu.

Tại đường Bùi Trọng Nghĩa và một số tuyến kết nối với đường Đồng Khởi, phương tiện cũng ùn thành từng dòng dài. Nhiều người phải tìm các tuyến đường khác để di chuyển nhưng không ít tuyến thay thế cũng rơi vào cảnh ngập, kẹt xe.

Kẹt xe nối dài trên nhiều tuyến đường ở Đồng Nai.

Tại đường Trần Quốc Toản, đoạn qua ngã ba Bình Đa, nước cũng dâng cao sau mưa. Một số đoạn ngập quá nửa bánh xe máy, khiến người dân phải chạy lên vỉa hè hoặc quay đầu tìm hướng khác. Chị Nguyễn Thị Hường, ngụ phường Trấn Biên cho biết chiều cùng ngày, chị di chuyển từ phường Trấn Biên về nhà ở phường Tân Triều. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường trên hành trình đều ngập và ùn tắc nên không thể tiếp tục di chuyển. "Tôi không về nổi nên đành quay lại đứng chờ, đến tối mới dám đi về vì kẹt và ngập", chị Hường nói.

Nước tạo thành sóng lớn ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tương tự, ông Nguyễn Khắc Hà, ngụ phường Trấn Biên, cho biết chiều 8/10, ông có lịch về nhà ngoại tại phường Trảng Dài để ăn tối. Tuy nhiên, hành trình trở nên khó khăn khi nhiều tuyến đường cùng lúc xảy ra ngập và ùn tắc.

Theo ông Hà, khi di chuyển trên đường Nguyễn Ái Quốc bị ùn tắc nặng di chuyển chỉ gần 1 cây số mất gần 1 tiếng tuy nhiên do phía trước vẫn ùn tắc nặng nên ông quyết định tìm đường khác để đi. Tuy nhiên "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" ông gặp ngập nên đành quay xe về lại Trấn Biên, lỡ hẹn với nhà ngoại.

Kẹt tứ bề không có lối thoát nên ông Hà và nhiều người đành quay xe.

"Đến ngã tư Tân Phong, tôi quyết định quay lại theo hướng trung tâm TP Đồng Nai rồi đi đường ven bên hông Bệnh viện Tâm thần để vào khu vực Tân Phong cũ tìm đường vòng qua Trảng Dài nhằm tránh kẹt xe. Tuy nhiên, khi đi sâu vào tuyến đường này lại gặp khu vực ngập ngang suối, lực lượng công an không cho phương tiện lưu thông qua điểm ngập để đảm bảo an toàn. Sau nhiều lần tìm đường không được tôi bất lực quay trở lại phường Trấn Biên, chấp nhận lỡ hẹn vì không thể tiếp tục hành trình", ông Hà kể.

Người dân khổ sở chen chúc nhau qua điểm ngập để về nhà.

Theo Đài Khí tượng thủy văn TP Đồng Nai, chiều 8/10, trên địa bàn xuất hiện mưa to. Lượng mưa đo được tại trạm Biên Hòa khoảng 35mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập tại các tuyến đường và khu vực trũng thấp thuộc các phường, xã Tân An, Long Bình, Tam Hiệp, Trảng Dài, Trấn Biên, Long Hưng, Phước Tân, Dầu Giây, Gia Kiệm, Xuân Lập, Xuân Lộc và khu vực lân cận. Độ sâu ngập lớn nhất được cảnh báo khoảng 0,5m.

Video: Toàn cảnh ngập nặng ngày 8/10 tại Đồng Nai

Đặc biệt, tại các khu vực ven sông, suối nhỏ, nước có thể dâng sâu hơn và thời gian ngập kéo dài.