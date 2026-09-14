Mưa lớn nước lũ lên, hàng nghìn người dân xã miền núi bị cô lập

Tối 14/9, ông Lô Dương Khánh - Chủ tịch UBND xã Tam Thái (tỉnh Nghệ An) cho biết, mưa lớn những ngày qua đã khiến các cầu tràn đi vào 5 bản vùng sâu của xã bị ngập nước, gây chia cắt cục bộ.

Cầu tràn qua bản Xóng Con ngập sâu hơn 1,5m gây chia cắt 5 bản vùng trong của xã Tam Thái.

Cụ thể, từ chiều cùng ngày, nước lũ trên khe Chà Lạp bất ngờ dâng cao đã gây ngập các cầu tràn tại bản Khổi, bản Xóng Con và bản Xốp Nặm. Nước ngập sâu đã khiến người và phương tiện không thể ra vào 5 bản vùng trong.

“Chỉ cần mưa lớn, nước khe Chà Lạp dâng cao là các cầu tràn và tuyến đường bị ngập, người dân không thể qua lại. Nước ngập nên 5 bản vùng trong với hơn 2.700 người bị cô lập”, ông Khánh nói.

Các tuyến đường ra vào bản đã bị cấm để đảm bảo an toàn.

Được biết, đây là tuyến giao thông quan trọng, phục vụ nhu cầu đi lại, học tập và vận chuyển hàng hoá của người dân địa phương. Hiện đơn vị chức năng đang triển khai xây dựng 3 cầu bê tông tại các cầu tràn qua khe Chà Lạp. Cây cầu xây dựng được kỳ vọng sẽ giúp người dân địa phương tránh được tình trạng ngập lụt, chia cắt mỗi khi mùa mưa lũ đến.

Để đảm bảo an toàn, hiện chính quyền địa phương đã lập gác chắn không cho người và phương tiện qua lại khu vực ngập nước.

Hiện trên địa bàn xã Tam Thái vẫn còn mưa lớn, nước vẫn tiếp tục dâng.