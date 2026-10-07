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Mưa lớn nối tiếp, cảnh báo sạt lở, lũ quét quy mô lớn ở miền Trung

Nhiều tỉnh miền Trung đối mặt với các đợt nguy cơ sạt lở trong bối cảnh mưa lớn liên tiếp diễn ra.

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Phan Ngân (T/h)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/mua-lon-noi-tiep-canh-bao-sat-lo-lu-quet-quy-mo-lon-o-mien-trung-16926100712094858.htm