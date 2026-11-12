Mưa lớn, nhiều tuyến tràn ở phía đông Gia Lai ngập sâu

Khu Đông Định, phường Quy Nhơn Đông bị ngập nặng. (Ảnh: NAM TRẦN)

Theo số liệu quan trắc, từ 19 giờ ngày 11/11 đến 9 giờ ngày 12/11, lượng mưa tại khu vực phía đông và giữa tỉnh phổ biến 40-100mm, có nơi vượt 120mm. Một số địa điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Canh Liên 182,7mm, An Hòa 159,8mm và An Hưng 131,7mm. Riêng các khu vực An Lão, Hoài Ân, Tây Sơn, Tuy Phước, An Nhơn, Quy Nhơn, Cát Tiến và Vân Canh có lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 200mm.

Mưa lớn ở khu vực thượng nguồn khiến nước từ các sông, suối đổ về hạ lưu sông Kôn, làm nhiều vùng trũng thấp ở phía đông tỉnh bị ngập. Tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Bắc, Tuy Phước Đông và khu vực nhánh sông đập Thượng Hạt thuộc phường An Nhơn Bắc, nước dâng gây ngập nhiều đoạn tràn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Nhiều khu vực đã ngập cục bộ, ảnh hưởng quá trình di chuyển của người dân. (Ảnh: NAM TRẦN)

Sáng 12/11, ông Đoàn Văn Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tuy Phước Bắc cho biết, địa phương có 5 tuyến tràn giao thông bị ngập sâu, trong đó có tràn sông Tranh và tràn Phò An-Biểu Chánh. Chính quyền xã đã bố trí lực lượng túc trực tại các vị trí xung yếu, đặt biển báo, căng dây cảnh báo và ngăn người, phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Trước đó, mưa lớn cũng gây sạt lở khu vực bờ ngự thủy tại thôn Tú Thủy. Ngay sau khi xảy ra sự cố, chính quyền địa phương huy động người dân phối hợp gia cố bằng các bao tải chứa cát. Đến sáng 12/11, vị trí sạt lở cơ bản được xử lý. Tuy nhiên, do mưa vẫn tiếp diễn, địa phương tiếp tục kiểm tra các khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để chủ động phương án ứng phó.

Nước sông dâng nhanh ở bờ tràn 1, cầu sông Dinh, phường Quy Nhơn Đông. (Ảnh: NAM TRẦN)

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực về phòng, chống thiên tai tỉnh, ngày 11/11, mực nước sông Kôn tại trạm thủy văn Vĩnh Sơn đạt 71,84m, cao hơn báo động I 0,84m. Trên sông Hà Thanh, mực nước tại trạm Diêu Trì đạt 6,39m, vượt báo động III 0,89m; riêng khu vực hạ lưu sông này được dự báo tiếp tục duy trì ở mức cao.

Tại hồ Định Bình, lúc 7 giờ ngày 12/11, mực nước đạt 86,26m, tương ứng dung tích 158,7 triệu m³, bằng 70% dung tích thiết kế. Lưu lượng nước đến hồ là 313m³/giây, lưu lượng xả đi 29m³/giây. Theo thông tin cập nhật, lưu lượng nước đến hồ đang có xu hướng giảm, trong khi cường độ mưa vẫn tăng.

Không chỉ gây ngập các tuyến tràn, đợt mưa lớn những ngày qua còn làm phát sinh nhiều điểm sạt lở, hư hỏng công trình giao thông tại khu vực phía đông tỉnh. Tại xã Canh Vinh, đất đá từ sườn núi tràn xuống đường đèo Nha Sam, tuyến giao thông dài hơn 13km dẫn vào làng Canh Tiến; khu vực cầu suối Bà Lương cũng xảy ra sạt lở mố cầu.

Lực lượng chức năng dựng rào chắn, cảnh báo người dân không di chuyển qua tràn khi nước lớn. (Ảnh: CÔNG AN TỈNH GIA LAI)

Trước nguy cơ giao thông bị chia cắt, chính quyền các địa phương đã triển khai rào chắn, cảnh báo và kiểm soát phương tiện. 178 hộ dân tại làng Canh Tiến chủ động chuẩn bị lương thực, thực phẩm để ứng phó nếu tuyến đường độc đạo bị cô lập.

Theo dự báo, trong ngày và đêm 12/11, khu vực phía đông và giữa tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to kèm dông, tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm. Từ ngày 13/11, mưa lớn trên địa bàn tỉnh dự kiến giảm dần, song khu vực phía đông và giữa tỉnh vẫn có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to.

Trước diễn biến trên, các địa phương cần tiếp tục rà soát khu vực có nguy cơ ngập sâu, sạt lở; bố trí lực lượng trực tại các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập để cảnh báo và kiểm soát giao thông. Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi mưa lớn, tuyệt đối không cố vượt qua các đoạn đường ngập sâu, nước chảy xiết hoặc khu vực đã có biển cảnh báo nguy hiểm, nhằm bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản.