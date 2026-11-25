Tối ngày 25/11, nhiều tuyến đường tại trung tâm tỉnh Quảng Ngãi rơi vào tình trạng ngập sâu do cơn mưa kéo dài từ chiều cùng ngày.

Ghi nhận của PV, nước mưa bao phủ hàng loạt tuyến đường như Hùng Vương, Trần Hưng Đạo, Phan Đình Phùng, Nguyễn Nghiêm, Phan Chu Trinh, Lê Hữu Trác…

Mưa lớn khu vực trung tâm phía đông tỉnh Quảng Ngãi trong nhiều giờ khiến nhiều tuyến đường ngập sâu.

Trong đó, khu vực đối diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi ngập trắng xóa. Nhiều người đi xe máy khi đến đây phải quay đầu tìm hướng di chuyển khác do nước ngập quá sâu.

Anh Đinh Phong (phường Nghĩa Lộ) cho biết, mưa lớn kéo dài khiến khu vực đối diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi ngập nặng. Nhiều người đi xe máy phải chật vật tìm đường di chuyển.

"Lúc tôi chạy đến đây, nước đã ngập. Cố chạy thêm một đoạn thì xe bất ngờ chết máy, phải xuống dắt bộ trong mưa. Nếu mưa cứ tiếp tục như thế này, tôi lo nhiều tuyến đường sẽ còn ngập sâu hơn", anh cho hay.

Nhiều tuyến phố thành dòng nước, gây ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân trong chiều tối 25/11.

Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại nút giao Phan Bội Châu - Trần Hưng Đạo và đường Nguyễn Hữu Trác. Có đoạn nước dâng tới đầu gối, khiến việc lưu thông trở nên khó khăn, một số phương tiện chết máy giữa đường.

Chị Nguyễn Hồng Linh (phường Cẩm Thành) cho biết, mưa lớn kéo dài đúng thời điểm tan tầm khiến việc di chuyển từ nơi làm việc về nhà gặp nhiều khó khăn.

"Bình thường tôi chỉ mất khoảng 10 phút để về nhà, nhưng hôm nay nhiều tuyến đường ngập sâu, phải đi vòng qua nhiều nơi. Thấy một số xe bị chết máy giữa đường nên tôi cũng không dám chạy qua", chị chia sẻ.

Lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm để người dân chủ động phòng tránh khi tham gia giao thông.

Tại các vị trí ngập sâu, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm nhằm giúp người dân chủ động phòng tránh, bảo đảm an toàn khi tham gia giao thông.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong 6 giờ, từ 13h đến 19h ngày 25/11, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa ghi nhận tại một số điểm ở mức cao, như Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) 146,8mm; Văn phòng thường trực (phường Nghĩa Lộ) 141,6mm; Nghĩa Trung (xã Tư Nghĩa) 118mm; Hành Dũng (xã Phước Giang) 104,6mm và Tịnh Thọ (xã Thọ Phong) 95mm.

Nước dâng cao khiến việc lưu thông trở nên khó khăn.

Dự báo trong 6 giờ tới, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, một số nơi có thể vượt 60mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất trong 6 giờ tới. Các khu vực có nguy cơ cao chủ yếu ở vùng miền núi như Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Trà Bồng, Tây Trà, Kon Plông và một số địa phương như Bình Sơn, Sa Huỳnh, Phước Giang, Vạn Tường. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất ở cấp 1.