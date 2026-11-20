Nước ngập tràn vỉa hè, xe máy chết máy

Chiều 20/11, những đợt mưa lớn liên tiếp trút xuống khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng khiến nhiều tuyến đường ngập nước, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Tại đường Nguyễn Văn Linh, một trong những tuyến giao thông chính ở trung tâm thành phố, nhiều đoạn bị ngập cục bộ. Đáng chú ý, khu vực nút giao Nguyễn Văn Linh - Hàm Nghi, nước ngập lênh láng, tràn lên cả vỉa hè.

Khu vực khúc cua từ đường Lê Đình Lý vào Nguyễn Văn Linh cũng bị ngập nặng. Một số người điều khiển xe máy cố gắng đi qua đoạn đường ngập nhưng phương tiện bị chết máy, phải xuống xe dắt bộ tìm nơi cao ráo.

Tình trạng ngập nước cũng xuất hiện trên đường Hàm Nghi. Một số đoạn đường bị nước bao phủ, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông.

Người dân phải dắt xe máy qua đoạn đường ngập sâu sau khi phương tiện bị chết máy.

Tại đường Tô Ngọc Vân, Quang Dũng và các tuyến đường quanh hồ Vĩnh Trung, nước mưa cũng gây ngập cục bộ. Nhiều vị trí nước đọng trên mặt đường, khiến việc di chuyển của người dân gặp trở ngại.

Đặc biệt, tại các nút giao có lượng phương tiện qua lại, tình trạng ngập nước tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Người điều khiển xe máy khó quan sát mặt đường, nhất là những vị trí nước ngập che khuất ổ gà, miệng cống hoặc phần tiếp giáp giữa lòng đường và vỉa hè.

Nhiều phương tiện di chuyển khó khăn qua đoạn đường ngập nước trên đường Nguyễn Văn Linh.

Ông Hà Văn Thành, Giám đốc Công ty Thoát nước và Xử lý nước thải Đà Nẵng cho biết, trong lúc mưa lớn, công nhân đã có mặt tại một số vị trí ngập để kiểm tra hệ thống thoát nước.

Các công nhân túc trực tại những miệng cống, cửa thu nước, tiến hành thu dọn rác và khơi thông dòng chảy nhằm giúp nước mưa thoát nhanh hơn.

Việc khơi thông các cửa thu nước được triển khai trong bối cảnh mưa tiếp tục xuất hiện, nhiều tuyến đường ở khu vực trung tâm có nguy cơ ngập trở lại nếu lượng mưa tăng cao.

Không khí lạnh tăng cường, Đà Nẵng tiếp tục mưa lớn

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ, chiều 20/11, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các khu vực của thành phố Đà Nẵng, gây mưa trên diện rộng, có nơi mưa to. Nhiệt độ lúc 13 giờ giảm 5-6 độ C, phổ biến 24-26 độ C.

Mưa lớn chiều 20/11 khiến nhiều tuyến đường trung tâm Đà Nẵng ngập sâu, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Dự báo, chiều tối và đêm 20/11, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của thành phố và được tăng cường bổ sung trong đêm. Gió Bắc đến Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6.

Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất tại Đà Nẵng phổ biến 21-23 độ C, riêng vùng núi 20-22 độ C.

Đáng chú ý, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với trường gió Đông, từ ngày 20/11 đến đêm 21/11, Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông.

Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực thấp trũng, đặc biệt ở những tuyến đường đô thị có khả năng thoát nước chậm. Những trận mưa có cường suất lớn trong thời gian ngắn cũng có nguy cơ gây ngập tại các khu dân cư, khu công nghiệp.

Mưa lớn khiến nước tràn lên vỉa hè tại một số tuyến đường trung tâm thành phố Đà Nẵng.

Tại khu vực miền núi, mưa lớn có thể gây lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất ở những khu vực sườn dốc. Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh có thể làm gãy đổ cây xanh, hư hại nhà cửa và công trình giao thông.

Trên biển, thời tiết diễn biến phức tạp khi vùng biển Đà Nẵng có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3,5m, biển động. Riêng vùng biển đặc khu Hoàng Sa, gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng cao 2-4m, biển động mạnh.

Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ cảnh báo gió mạnh, sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền. Các địa phương cần chủ động theo dõi diễn biến mưa lớn, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét và sạt lở đất.