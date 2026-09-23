Mưa lớn, nhiều tuyến đường TPHCM ngập nặng

Ngập trên đường Đinh Bộ Lĩnh. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Ghi nhận tại đường Lâm Văn Bền, Trần Xuân Soạn, Nguyễn Văn Linh và một số tuyến đường lân cận, nước ngập khoảng 20-30 cm, có nơi nước dâng gần đến giữa bánh xe máy. Tại một số khu vực, nước dâng nhanh, ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt.

Nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Tân Hưng và xã Bình Hưng, TPHCM mưa khoảng 15 phút nước ngập nữa bánh xe gắn máy,. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo Sở Xây dựng TPHCM, hiện trên địa bàn TPHCM có 116 vị trí, tuyến đường được dự báo có nguy cơ ngập do mưa lớn và triều. Trong đó, 71 tuyến được xác định có nguy cơ ngập do mưa, gồm 11 tuyến ngập nhẹ, 37 tuyến ngập vừa và 23 tuyến ngập nặng.

Nhiều tuyến đường được cảnh báo nguy cơ ngập như Võ Văn Kiệt, Hồ Học Lãm, Nguyễn Văn Khối, Lê Đức Thọ, Phạm Văn Chiêu, Phan Huy Ích, Phan Văn Hớn, Nguyễn Văn Quá, Tân Hòa Đông, quốc lộ 50...

Độ sâu ngập dự báo phổ biến từ 10 đến 20cm. Một số điểm có thời gian nước rút trên 30 phút.

Nước dâng cao trên đường Lê Lợi và Hàm Nghi. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Nước dâng cao ở giao lộ Lê Lợi - Hàm Nghi. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Người dân vất vả ở những đoạn trũng trên đường Lê Lợi và Hàm Nghi. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Đáng chú ý, đường Quốc Hương, Thảo Điền, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Văn Hưởng, Dương Đình Hội, Đỗ Xuân Hợp, Lê Văn Việt, Quốc lộ 13, Đặng Thị Rành, Dương Văn Cam, Hồ Văn Tư, Tô Ngọc Vân, Kha Vạn Cân, Hiệp Bình và tỉnh lộ 43 có độ sâu ngập dự báo từ 30 đến 50 cm.

Ngập đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

Trong đó, một số vị trí trên đường Đặng Thị Rành, Lê Thị Hoa, Tỉnh lộ 43 và Quốc lộ 13 được dự báo có mức ngập sâu, thời gian nước rút kéo dài.

Tại các tuyến ĐT743A, Cách Mạng Tháng 8, Quốc lộ 1K cùng một số khu vực thuộc An Phú, Dĩ An, Đông Hòa, Tân Đông Hiệp và Thủ Dầu Một cũng nằm trong danh sách có nguy cơ ngập do mưa. Một số vị trí được dự báo ngập từ 30 đến 50cm.

Nguy cơ ngập được cảnh báo tại đường Thi Sách, đường 30 tháng 4, đường 2 tháng 9 và Quốc lộ 51. Một số điểm có thể ngập từ 40 đến 80cm.

Đường Đinh Bộ Lĩnh

Đường Nguyễn Gia Trí (phường Thạnh Mỹ Tây)

Bên cạnh các điểm ngập do mưa, danh sách của cơ quan chức năng còn ghi nhận nhiều tuyến có nguy cơ ngập do tác động kết hợp của mưa và triều. Đáng chú ý là một số tuyến tại khu vực Bình Quới, Tân Thuận, Phú Thuận, Nhà Bè và Bình Hưng, với độ sâu ngập dự báo khoảng 30cm và thời gian nước rút trên 60 phút.

Ngập đường 9A, Khu dân cư Trung Sơn, xã Bình Hưng, TPHCM. Ảnh: QUỐC HÙNG

TPHCM triển khai 9 dự án, giải quyết các điểm ngập từ 30cm trở lên

Theo kế hoạch được TPHCM ban hành tháng 7-2026, thành phố đang khẩn trương thực hiện và hoàn thành 9 dự án chống ngập, với tổng mức đầu tư hơn 7.150 tỷ đồng. Các dự án nhằm từng bước xử lý 3 trong tổng số 50 vị trí ngập từ 30cm trở lên, thời gian ngập kéo dài hơn 30 phút trên địa bàn thành phố.

Trong đó, 3 dự án với tổng mức đầu tư hơn 1.342 tỷ đồng được xác định hoàn thành, góp phần giải quyết tình trạng ngập tại 2 vị trí gồm đường Phan Văn Hớn và đường Bình Quới.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 24-48 giờ tới, TPHCM có khả năng tiếp tục xuất hiện mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; tổng lượng mưa phổ biến 70-150mm, có nơi trên 150mm. Người dân được cảnh báo đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.