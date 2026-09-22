Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở Đồng Nai ngập sâu

Mưa lớn lúc chiều tối khiến đường Đồng Khởi, phường Tam Hiệp, TP Đồng Nai ngập sâu. Ảnh: PHÚ NGÂN

Khoảng 16 giờ, mưa lớn xuất hiện tại khu vực Biên Hòa và nhiều địa bàn lân cận. Tại đường Đồng Khởi, đoạn qua phường Tam Hiệp, nước dâng nhanh, có nơi ngập sâu, phương tiện phải di chuyển chậm. Một số người đi xe máy bị ngã khi qua khu vực ngập.

Mưa lớn khiến nhiều xe máy bị đổ ở Đồng Nai chiều 22-9. Hình ảnh do người dân cung cấp

Tình trạng ngập cũng xảy ra tại khu vực Chợ Điều, đường Bùi Văn Hòa và chợ Trảng Dài. Tại khu vực Trảng Bom, một số tuyến đường bị ngập, giao thông gặp khó khăn.

Một số người dân ở khu vực Hố Nai cho biết, nước từ các hẻm đổ về nhanh, thoát không kịp và tràn vào nhà.

Đến khoảng 17 giờ 15, mưa bắt đầu ngớt nhưng nhiều tuyến đường vẫn còn ngập do nước chưa rút kịp.

Nước tràn vào nhà người dân ở khu vực chợ Điều. Ảnh: PHÚ NGÂN

Theo Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai, mưa trên địa bàn có khả năng duy trì đến hết ngày 24-9. Trong những ngày này, Đồng Nai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm.

Lượng mưa phổ biến 80-130mm, có nơi trên 130mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị, ven sông, kênh rạch; đồng thời đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh trong cơn dông.

Nước tràn vào nhà dân ở Đồng Nai do mưa lớn. Hình ảnh do người dân cung cấp

Đáng chú ý, từ 10 giờ ngày 23-9, Công ty Thủy điện Trị An sẽ xả nước qua đập tràn để điều tiết hồ chứa. Lưu lượng xả có thể được điều chỉnh tùy theo diễn biến thời tiết, lượng nước về hồ và mực nước hạ du sông Đồng Nai.

Người dân khu vực hạ du được khuyến cáo chủ động theo dõi thông tin, phòng ngừa ngập lụt và bảo đảm an toàn.

Các phương tiện di chuyển khó khăn. Ảnh: PHÚ NGÂN

Trước diễn biến mưa lớn, lực lượng CSGT khuyến cáo người dân giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, tăng cường quan sát; không phanh gấp, đánh lái hoặc chuyển làn đột ngột khi đường trơn, ngập nước. Khi mưa quá lớn, tầm nhìn bị hạn chế nghiêm trọng, người điều khiển phương tiện nên tìm nơi an toàn để tạm dừng.