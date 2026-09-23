Mưa lớn, nhiều tuyến đường nội ô Cà Mau ngập sâu

Từ sáng sớm, nhiều tuyến đường trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm ngập khá sâu.

Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đặc biệt khu vực các ngã ba nối vào Khu dân cư Nhựt Hồng - Sao Mai, khóm Bà Điều, nhiều đoạn mặt đường mênh mông nước.

Khoảng 6 giờ 30 đến 7 giờ 30, lượng phương tiện tham gia giao thông tăng, nhiều xe gắn máy, xe máy điện bị tắt động cơ khi qua đoạn nước sâu. Một số phụ huynh phải xuống xe dẫn bộ, đưa con tiếp tục đến trường.

Ô tô tắt động cơ, nằm giữa đường Nguyễn Thị Minh Khai, khiến giao thông qua khu vực gặp khó khăn.

Nhiều người phải dẫn xe qua đoạn nước sâu; phụ huynh chở con đi học di chuyển khó khăn khi tránh các ổ gà dưới mặt nước.

Ô tô lưu thông qua khu vực ngập tạo sóng nước, khiến người đi xe máy gặp thêm khó khăn.

Một số người phải đưa xe lên lề đường, di chuyển trên vỉa hè hoặc dừng lại chờ nước rút.

Xe điện, xe gắn máy chật vật qua đoạn nước sâu, trong khi sóng nước do ô tô chạy qua khiến việc di chuyển thêm khó khăn.

Tình trạng tương tự được ghi nhận trên một số tuyến đường: Lê Hồng Phong, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Công Trứ... thuộc Phường Lý Văn Lâm.

Học sinh không dám chạy, phải dẫn xe qua đoạn đường ngập sâu, để tránh nguy hiểm.

Người dân dừng xe giữa đường khi phương tiện không thể tiếp tục di chuyển do nước ngập sâu.

Nhiều người phải dẫn xe lên lề, di chuyển trên vỉa hè để tránh đoạn ngập sâu.

Tại phường Tân Thành, nhiều đoạn trên đường 3/2, đường Trần Hưng Đạo,… ngập nước.

Đến thời điểm trưa 23/9, khi học sinh tan học, lượng phương tiện trên đường tăng trong khi một số đoạn vẫn còn ngập.

Tuyến đường Trần Hưng Đạo ngập nước sau mưa lớn.

Nhiều phương tiện bị tắt máy khi lưu thông qua khu vực giao giữa đường Tôn Đức Thắng và đường 3/2.

Tại khu vực trước các trường học, học sinh đi xe đạp, xe máy điện và phụ huynh đưa đón con phải di chuyển chậm qua những đoạn nước ngập.

Một số em phải dắt xe qua đoạn nước sâu; phụ huynh đứng chờ trên những vị trí ít ngập để đón con.

Thời điểm học sinh Trường THCS Tân Thành, phường Tân Thành, tan học, đường vẫn còn ngập nước.

Nước ngập cùng lúc với thời điểm tan học khiến giao thông tại một số đoạn đường trở nên khó khăn. Các phương tiện phải giảm tốc độ, tránh nhau trong phạm vi mặt đường bị thu hẹp bởi nước.

Ghi nhận đến trưa 23/9, một số tuyến đường nội ô vẫn còn ngập trong mưa.

Trong điều kiện mưa lớn, đường ngập nước, người dân, nhất là phụ huynh đưa đón học sinh, cần chủ động lựa chọn tuyến đường phù hợp, giảm tốc độ khi qua khu vực ngập, giữ khoảng cách với ô tô và hạn chế cố đi qua những đoạn nước sâu để tránh xe chết máy, trượt ngã.

Khi gặp đoạn ngập khó di chuyển, nên dừng xe tại vị trí an toàn, tránh tập trung dưới lòng đường, đồng thời lưu ý bảo đảm an toàn cho trẻ em./.