Mưa lớn, nhiều tuyến đường nội ô Cà Mau ngập sâu
Ghi nhận của phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau trong ngày 23/9, nhiều tuyến đường nội ô Cà Mau ngập nước sau mưa lớn kéo dài. Tại Phường Lý Văn Lâm, phường Tân Thành và một số khu vực trung tâm, nước ngập gây khó khăn cho việc đi lại, nhất là vào giờ cao điểm học sinh đến trường và tan trường.
Từ sáng sớm, nhiều tuyến đường trên địa bàn Phường Lý Văn Lâm ngập khá sâu.
Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đặc biệt khu vực các ngã ba nối vào Khu dân cư Nhựt Hồng - Sao Mai, khóm Bà Điều, nhiều đoạn mặt đường mênh mông nước.
Khoảng 6 giờ 30 đến 7 giờ 30, lượng phương tiện tham gia giao thông tăng, nhiều xe gắn máy, xe máy điện bị tắt động cơ khi qua đoạn nước sâu. Một số phụ huynh phải xuống xe dẫn bộ, đưa con tiếp tục đến trường.
Ô tô lưu thông qua khu vực ngập tạo sóng nước, khiến người đi xe máy gặp thêm khó khăn.
Một số người phải đưa xe lên lề đường, di chuyển trên vỉa hè hoặc dừng lại chờ nước rút.
Tình trạng tương tự được ghi nhận trên một số tuyến đường: Lê Hồng Phong, Nguyễn Đình Chiểu, Nguyễn Công Trứ... thuộc Phường Lý Văn Lâm.
Tại phường Tân Thành, nhiều đoạn trên đường 3/2, đường Trần Hưng Đạo,… ngập nước.
Đến thời điểm trưa 23/9, khi học sinh tan học, lượng phương tiện trên đường tăng trong khi một số đoạn vẫn còn ngập.
Tại khu vực trước các trường học, học sinh đi xe đạp, xe máy điện và phụ huynh đưa đón con phải di chuyển chậm qua những đoạn nước ngập.
Một số em phải dắt xe qua đoạn nước sâu; phụ huynh đứng chờ trên những vị trí ít ngập để đón con.
Nước ngập cùng lúc với thời điểm tan học khiến giao thông tại một số đoạn đường trở nên khó khăn. Các phương tiện phải giảm tốc độ, tránh nhau trong phạm vi mặt đường bị thu hẹp bởi nước.
Nguồn Cà Mau: https://baocamau.vn/mua-lon-nhieu-tuyen-duong-noi-o-ca-mau-ngap-sau-a132635.html