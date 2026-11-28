Do mưa lớn kéo dài từ tối 27-11 đến ngày 28-11, nhiều tuyến đường ở phường Nha Trang và phường Bắc Nha Trang bị ngập cục bộ.

Trên đường Nguyễn Trãi, nước ngập cao khoảng 30cm.

Trên đường 2 tháng 4 (phường Bắc Nha Trang), một số đoạn nước dâng lên khoảng 30 - 40cm khiến người dân đi lại khó khăn. Đoạn gần Làng trẻ em SOS Nha Trang, lực lượng chức năng phải đóng đường để đề phòng xe chạy vào bị chết máy. Trên đường Phạm Văn Đồng đoạn gần Hòn Chồng, nước từ mặt đường chảy qua các cửa cống thoát xuống bãi biển. Một số đoạn ngập sâu đã được lực lượng chức năng giăng dây cảnh báo, hạn chế phương tiện qua lại. Trên đường Hùng Vương (phường Nha Trang) nước ngập sâu khiến các phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn.

Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường đô thị khu vực Nha Trang bị ngập cục bộ.

Nước tràn từ đường Phạm Văn Đồng ra biển.

Đường 2 tháng 4 ngập cục bộ.

Do nước lớn nên phương tiện đi lại gặp nhiều khó khăn.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Khánh Hòa, từ 0 giờ đến 12 giờ ngày 28-11, khu vực đô thị thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa tại một số trạm như sau: Ninh An 162mm; Cam Ranh 55,2mm; hồ Am Chúa 76,6mm, Nha Trang 76,3mm.

Đài Khí tượng thủy văn tỉnh cũng cảnh báo phạm vi ngập lụt một số khu vực. Tại phường Tây Nha Trang có khu vực Phú Trung, đường Lương Định Của, hương lộ Ngọc Hiệp, đường A1, 19 tháng 5, Gò Găng. Tại phường Bắc Nha Trang có đường 2 tháng 4, đường Điện Biên Phủ, đường Phạm Văn Đồng, đường Nguyễn Lương Bằng. Tại phường Nha Trang có khu vực Chợ Đầm, đường Nguyễn Trãi, đường Phan Bội Châu.

Xe máy di chuyển khó khăn trên đường Nguyễn Trãi.