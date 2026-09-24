Mưa lớn, nhiều trường cho học sinh nghỉ học

Mưa lũ ảnh hưởng đến nhà ở và sản xuất của người dân xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: TTXVN phát

Cơn mưa lớn từ tối 23/9 kéo dài đến sáng 24/9 đã khiến nhiều tuyến đường giao thông ở các địa phương phía Đông tỉnh Lâm Đồng ngập, có nơi ngập nặng, nhất là các nơi đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ. Nước tại nhiều sông, suối tiếp tục dâng cao, các vùng trũng, xung yếu bị ngập lụt. Tình hình mưa lũ vẫn còn diễn biến phức tạp.

Để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, nhiều trường học đã chủ động cho học sinh nghỉ học. Một số trường học trên địa bàn các xã Hàm Thắng, Hàm Thuận Bắc, Hàm Liêm, Bình Thuận... đã cho học sinh nghỉ học trong ngày 24/9. Các trường học, cơ sở giáo dục tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ; giữ liên hệ thường xuyên với các cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ địa phương để kịp thời ứng phó trong trường hợp có sự cố xảy ra.

Từ ngày 22 - 24/9, khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng xảy ra mưa lớn khiến một số nơi trũng thấp, xung yếu tại nhiều địa phương như: Hàm Kiệm, Hàm Thạnh, Tuyên Quang và vùng đô thị phường Phan Thiết, Phú Thủy bị ngập cục bộ. Nhiều tuyến đường giao thông bị ảnh hưởng do cát tràn, sạt lở, ngập, có nơi ngập sâu. Nhiều diện tích thanh long, lúa, hoa màu bị ngập. Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, dân quân, đoàn viên thanh niên và các tổ chức đoàn thể hỗ trợ người dân di dời tài sản; đồng thời, cắm biển cảnh báo, phân luồng giao thông, hướng dẫn người dân và phương tiện không lưu thông qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết để bảo đảm an toàn.

Cùng với việc khắc phục hậu quả trước mắt, các địa phương duy trì lực lượng trực 24/24 giờ, rà soát các khu vực có nguy cơ ngập úng, sạt lở để chủ động triển khai phương án ứng phó; đồng thời, thống kê thiệt hại để có biện pháp hỗ trợ người dân.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn trong những ngày qua đã gây ngập úng hơn 1.000 ha cây trồng tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cùng với thiệt hại về sản xuất, mưa lũ làm 59 căn nhà bị ảnh hưởng, hư hỏng; nhiều tuyến đường, cầu dân sinh bị ngập, sạt lở. Tổng thiệt hại sơ bộ ước khoảng 8 tỷ đồng.