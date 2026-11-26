Các đơn vị tổ chức chốt chặn tại khu vực nguy hiểm, cảnh báo người dân, hỗ trợ di dời người và tài sản, chủ động phòng ngừa những tình huống phức tạp do mưa lũ gây ra.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, trong hai ngày 25 và 26/11, khu vực đồng bằng, ven biển của tỉnh xuất hiện mưa rất to. Lượng mưa lớn khiến mực nước tại nhiều sông, suối dâng cao, một số tuyến đường liên thôn, liên xã bị ngập cục bộ, tiềm ẩn nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và chia cắt giao thông.

Nhiều nơi trên địa bàn phường Đức Phổ bị ngập do mưa lớn kéo dài.

Tại xã Vạn Tường, trong đêm 25/11 và sáng 26/11, nước chảy tràn qua đoạn đường bờ đắp nối hai thôn Thượng Hòa và Phú Long, tạo dòng chảy xiết, gây nguy hiểm cho người và phương tiện qua lại.

Trước tình hình đó, Ban CHQS xã đã phối hợp với các lực lượng tổ chức chốt chặn, cảnh báo và hướng dẫn người dân, công nhân làm việc ban đêm di chuyển theo tuyến đường vòng, không đi qua khu vực mất an toàn.

Tại xã Đông Sơn, mưa lớn gây ngập một số tuyến đường liên thôn, đồng thời xảy ra sạt lở đất tại thôn Định Tân và các tuyến đường từ Định Tân đi Phú Quý, Châu Thuận Nông. Nước dâng cao tại các thôn Liên Trì, Phú Quý, Quang Mỹ, Hòa Thuận, Diêm Điền và Xuân An. Ban CHQS xã đã phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai chốt chặn tại những vị trí mất an toàn, cảnh báo người dân hạn chế đi lại, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ di dời người và tài sản khi cần thiết.

Lực lượng chức năng tại chỗ cắm biển cảnh báo người dân.

Ở phường Đức Phổ, nước sông Trà Câu dâng cao, tràn qua bờ, gây ngập một số đoạn đường thuộc tổ dân phố Phổ Minh. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng cắm biển cảnh báo, bố trí lực lượng chốt chặn, ngăn không cho người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm; đồng thời hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Trong khi đó, tại xã Bình Sơn, nhiều tuyến đường thuộc các thôn Vĩnh Xuân, Bình Hội và tổ dân phố Bình Thới bị ngập. Chính quyền địa phương đã đặt biển cảnh báo, cấm lưu thông tại những vị trí ngập sâu; huy động lực lượng kiểm tra các khu dân cư ven sông, suối, vùng trũng thấp và những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh.

Trước dự báo mưa lớn còn diễn biến phức tạp, đặc biệt trong khoảng thời gian từ chiều tối 27/11 đến sáng 30/11, Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến thời tiết, tình hình mưa lũ trên địa bàn; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và phối hợp triển khai hiệu quả các phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực, thường xuyên theo dõi, nắm chắc diễn biến thời tiết, tình hình mưa lũ trên địa bàn, đảm bảo hỗ trợ người dân kịp thời.

Ban CHQS các xã, phường, đặc khu được yêu cầu khẩn trương rà soát các khu dân cư ở vùng thấp trũng, ven sông, suối, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, chia cắt giao thông. Đồng thời, tổ chức lực lượng chốt chặn tại các tuyến đường, ngầm, tràn bị ngập hoặc không bảo đảm an toàn; kiên quyết không để người dân đi qua những khu vực nước sâu, dòng chảy xiết, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn do mưa lũ.

Cùng với đó, các đơn vị chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện và bảo đảm hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ sơ tán người dân và tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm khi có tình huống xảy ra.