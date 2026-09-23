Mưa lớn nhiều nơi, Hà Nội cảnh báo dông lốc

Theo cơ quan khí tượng, tại Hà Nội, qua theo dõi ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết, mây đối lưu gây mưa đang hoạt động trên khu vực các phường, xã Hồng Sơn, Mỹ Đức, Hòa Xá, Vân Đình, Thuận An, Phù Đổng, Đa Phúc, Trung Giã...

Vùng mây dông có xu hướng phát triển và mở rộng. Trong khoảng 3 giờ tới, khu vực này tiếp tục có mưa rào và dông, sau đó mây dông có khả năng ảnh hưởng đến Kim Anh, Sóc Sơn, Nội Bài, Thư Lâm, Đông Anh, Việt Hưng, Hồng Hà, Bồ Đề, Phúc Lợi, Long Biên, Ứng Hòa, Phượng Dực, Ứng Thiên, Phúc Sơn và các khu vực khác của thành phố.

Mưa dông có khả năng gây lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh tại nhiều khu vực.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Trong ngày 23/9, khu vực từ Quảng Ngãi đến Lâm Đồng và Nam Bộ đã có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 7h đến 15h ngày 23/9 tại một số trạm đã vượt 80 mm.

Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Tường Sơn (Gia Lai) 87mm, An Xuân (Đắk Lắk) 89,2mm, Cô Bắc (TP. Hồ Chí Minh) 89,2mm và An Nông (An Giang) 85,2mm.

Từ chiều tối 23/9 đến ngày 24/9, khu vực từ Quảng Trị đến TP. Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có mưa to đến rất to và dông. Lượng mưa phổ biến 60-120 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

Phía Đông các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, cùng Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 40-80mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Đêm 24/9 và ngày 25/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế tiếp tục có mưa to đến rất to và dông, lượng mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 200 mm.

Trong cùng thời gian, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-60mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Ngoài các khu vực có mưa lớn, đêm 23/9 và ngày 24/9, Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên) và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30 mm, cục bộ có nơi trên 60 mm.

Tại Bắc Bộ, thời gian mưa tập trung chủ yếu vào đêm và sáng.

Khu vực phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa và dông, lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực sườn dốc.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được cảnh báo ở cấp 1.

Từ đêm 25/9, mưa lớn tại các khu vực trên có xu hướng giảm dần.