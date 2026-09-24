Mưa lớn, nhiều khu vực phía Đông Lâm Đồng cho học sinh tạm nghỉ học

Trường THPT Phan Chu Trinh - Phan Thiết thông báo nghỉ học bảo đảm an toàn cho học sinh

Sáng nay, một số địa phương như: phường Bình Thuận, xã Hàm Thuận Bắc, Hàm Liêm, Hàm Thắng… đã có thông báo khẩn cho học sinh tạm nghỉ học.

Theo đó, do mưa lớn kéo dài từ ngày 23/9, một số khu vực đang xảy ra ngập lụt. Cùng thời điểm, hồ chứa nước Sông Quao đang thực hiện điều tiết nước xuống hạ du.

Trường THCS Nguyễn Du, phường Bình Thuận sáng nay cho học sinh nghỉ học phòng chống lũ

Để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, các địa phương nằm trong vùng bị ảnh hưởng xả lũ tạm thời cho học sinh nghỉ học buổi sáng 24/9/2026, cho đến khi có thông báo mới.

Chính quyền địa phương cũng khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi không cần thiết, không đến các khu vực ngập sâu, nước chảy, chủ động thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trong thời gian mưa lũ.

Mưa lớn kéo dài khiến một số khu vực bị ngập nặng

Theo Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận, lúc 19 giờ ngày 23/9, mực nước hồ Sông Quao ở cao trình + 89,57 m (mực nước dâng bình thường +90,17 m). Lưu lượng nước về hồ khoảng 134 m³/s, trong khi lưu lượng điều tiết qua tràn khoảng 50 m³/s.

Do lưu lượng nước về hồ tiếp tục tăng, đơn vị vận hành tăng lưu lượng điều tiết qua tràn hồ Sông Quao từ 22 giờ ngày 23/9, với lưu lượng dự kiến từ 50 - 120 m³/s nhằm bảo đảm an toàn công trình, chủ động tạo dung tích phòng lũ và góp phần giảm lũ cho hạ du.

Khu vực phường Hàm Thắng một số nơi đang bị ngập

Trước diễn biến mưa lũ, người dân, nhất là tại các khu vực ven sông, suối và vùng trũng thấp cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo, chủ động phòng tránh và di chuyển đến nơi an toàn khi có nguy cơ ngập.