Mưa lớn, nhiều khu vực phía Đông Gia Lai ngập sâu

Chiều 11/11, sau khi mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày khiến một số xã, phường ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai ngập sâu, nước tràn vào nhiều nhà dân.

Đường Nguyễn Trọng Trì, đoạn ven sông Hà Thanh (thuộc phường Quy Nhơn Đông) ngập sâu, nước chảy xiết, lực lượng chức năng phải căng dây không cho người dân và phương tiện qua lại.

Nhà dân ở khu vực đường Phùng Chí Kiên (phường Quy Nhơn Đông) ngập sâu.

Người dân vận chuyển nhu yếu phẩm về sử dụng.

Một số nhà ngập sâu, người dân đến nơi tránh trú an toàn.

Người dân sử dụng thuyền để thuận lợi cho việc đi lại.

Tại tổ 8, khu phố 1, phường Quy Nhơn Bắc, khu vực hạ lưu sông Hà Thanh, nước lũ bắt đầu dâng lên từ 13 giờ ngày 11/11, gây ảnh hưởng đến đời sống của khoảng 66 hộ dân.

Quốc lộ 1D (phường Quy Nhơn Nam) bị sạt lở, nước ngập gây khó khăn cho việc di chuyển của người dân.

Xe tải bị chở hàng đông lạnh lưu thông theo hướng Quy Nhơn đi Phú Yên, bị mắc kẹt được lực lượng CSGT hỗ trợ.

Một số tuyến đường tại khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai bị ngập, sạt lở nên chính quyền địa phương rào chắn, đảm bảo an toàn cho người dân.

Nước từ trên núi đổ xuống đường tại khu vực đèo Quy Hòa (phường Quy Nhơn Nam).

Tại xã Canh Vinh, nhiều tuyến đường, khu dân cư cũng ngập trong biển nước.

Người dân mang chăn màn, đồ dùng cá nhân đến nơi an toàn để tránh trú.

Xã Canh Vinh sơ tán tập trung 1 hộ (2 nhân khẩu) tại thôn Hiệp Vinh 1 và sơ tán xen ghép 10 hộ (25 nhân khẩu) đến nơi an toàn trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, tổng lượng mưa từ 15 giờ ngày 10/11 đến 15 giờ ngày 11/11 phổ biến 50-200 mm, có nơi trên 200 mm như Vân Canh 247,1 mm, Canh Thuận 230,3 mm và An Hưng 235,4 mm.

Trường học ở phường Quy Nhơn Bắc kê bàn ghế, phòng trường hợp nước ngập vào gây hư hỏng tài sản.

Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất ở khu vực có địa hình dốc, nền địa chất yếu.

Lực lượng chức năng luôn túc trực, sẵn sàng các phương án hỗ trợ người dân đảm bảo an toàn.