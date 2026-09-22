Mưa lớn, nhiều khu dân cư ở TP Đồng Nai ngập sâu

Tại phường Long Bình, Trấn Biên, Tam Hiệp, Hố Nai..., nước dâng nhanh sau mưa, nhiều tuyến đường ngập sâu, phương tiện di chuyển khó khăn.

Quốc lộ 1 qua phường Long Bình ngập sâu sau mưa. Ảnh: A.X

Trên quốc lộ 1 qua phường Dầu Giây, khu vực đèo Mẹ Bồng Con, nước từ các khu vực đồi dốc đổ xuống khiến mặt đường ngập sâu. Nhiều xe phải dừng chờ nước rút, giao thông ùn ứ cục bộ.

Anh Tân, tài xế xe khách, cho biết nước dâng nhanh khiến việc lưu thông qua đoạn ngập nguy hiểm. "Nước ngập không nhìn rõ mặt đường nên tôi phải chờ nước rút bớt", anh nói.

Xe máy chết máy khi cố di chuyển qua đoạn ngập sâu ở khu vực đèo Mẹ Bồng Con. Ảnh: A.X

Tại khu dân cư chợ Điều, phường Long Bình, nước từ đường tràn vào nhà dân, có nơi ngập gần nửa nhà. Nhiều tài sản, vật dụng bị ngâm trong nước.

Khu vực chợ gần KCN Sông Mây, xã Bình Minh, cũng ngập sâu. Nước từ các khu dân cư đổ dồn xuống tuyến đường nội bộ khu công nghiệp, chảy xiết và cuốn theo bùn đất.

Nhà dân ở khu dân cư chợ Điều (phường Long Bình) bị ngập sâu, hư hỏng nhiều tài sản. Ảnh: A.X

Người đi xe máy ngã khi qua đoạn đường Đồng Khởi ngập nước ở phường Tam Hiệp. Ảnh: A.X

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Đồng Nai, nhiều xã, phường trên địa bàn TP Đồng Nai đang có mưa và mưa còn tiếp diễn. Lượng mưa ghi nhận tại một số trạm như Đồng Xoài 38mm, Minh Lập 46mm, Trảng Bom 43mm và Biên Hòa 55mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo thời gian ngập có thể kéo dài khoảng 30-60 phút. Riêng khu vực ven sông, suối nhỏ có khả năng ngập lâu và sâu hơn do mưa lớn kéo dài, kết hợp lượng nước từ thượng nguồn đổ về.

Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở đèo Prenn Ngày 22/9, UBND tỉnh Lâm Đồng đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai trên đèo Prenn, do liên tiếp xảy ra sạt lở đất đá nghiêm trọng nhằm kịp thời ứng phó, bảo đảm an toàn cho người dân. Theo cơ quan chức năng, hoàn lưu các cơn bão và áp thấp nhiệt đới đã gây mưa lớn liên tục trên diện rộng làm nền địa chất suy yếu, dẫn đến nguy cơ sạt lở thường xuyên trên tuyến đèo Prenn. Đát đá từ taluy dương đèo Prenn trượt xuống mặt đường, uy hiếp tính mạng người dân tham gia giao thông. Thống kê của Sở Xây dựng , đoạn taluy dương đèo Prenn (Km224+900 - Km225+250) hiện đã mất ổn định tổng thể do địa chất phức tạp. Tính từ tháng 6/2026 đến nay, khu vực này liên tiếp xảy ra 8 vụ sạt lở nghiêm trọng (gần nhất là ngày 12/9 và 19/9), đe dọa trực tiếp an toàn giao thông. Trước diễn biến thời tiết phức tạp, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Xây dựng lập tức tăng cường cảnh báo tại các điểm sạt lở. Các đơn vị phải bố trí nhân lực trực 24/24h để theo dõi, phối hợp phân luồng và đề xuất phương án xử lý cấp bách.

Hoàng Anh