Mưa lớn nhấn chìm hàng chục nghìn lều trại ở Dải Gaza

Nước dâng 30-40 cm tại nhiều khu trú ẩn, làm ướt chăn đệm, cuốn trôi lều tạm và khiến hàng trăm nghìn người đối mặt nguy cơ mất nơi ở. Thiệt hại vật chất ban đầu ước tính khoảng 3 triệu USD.

Mưa bão còn khiến nhiều công trình vốn hư hại do các cuộc không kích trước đó bị sập. Lực lượng Phòng thủ Dân sự Gaza ghi nhận 4 vụ sập nhà nghiêm trọng tại khu vực phía bắc và trung tâm, khiến ít nhất 5 người bị thương. Tổng đài cứu hộ nhận 2.166 cuộc gọi cầu cứu nhưng chỉ xử lý được 218 trường hợp do thiếu nhiên liệu và phương tiện.

Mưa lớn gây ngập lụt tại Gaza. Video: X/arabnews

Người phát ngôn lực lượng này, Mahmoud Basal, cảnh báo hơn 2.000 tòa nhà có nguy cơ đổ sập nếu không được gia cố bằng thiết bị chuyên dụng. "Chúng tôi đã phát đi tiếng kêu cứu khẩn cấp tới cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân đạo để can thiệp ngay lập tức nhằm giải cứu hàng trăm nghìn người di tản khỏi tình trạng ngập lụt tại các lều trại", ông nói.

Tại các khu lều trại ở Thành phố Gaza, Deir al-Balah và Khan Younis, hàng nghìn gia đình phải lội trong nước bùn để gia cố nơi trú ẩn hoặc sơ tán trẻ em. Dọc bờ biển tại cảng Thành phố Gaza và khu vực al-Mawasi, nơi có hơn 900.000 người di tản sinh sống, sóng lớn và gió mạnh đe dọa cuốn trôi hơn 125.000 lều dựng trên cát.

Văn phòng Điều phối các vấn đề Nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cảnh báo mưa lớn đang đẩy hàng triệu người di tản tại Gaza vào "nguy cơ cấp bách". Cơ quan này kêu gọi cho phép đưa ngay vật tư mùa đông, máy móc hạng nặng và phụ tùng thay thế vào vùng lãnh thổ này.

Theo Cơ quan Liên hợp quốc về người tị nạn Palestine (UNRWA), khoảng 1,98 triệu người, tương đương 94% dân số Gaza, cần hỗ trợ khẩn cấp về nơi ở, theo khảo sát thực hiện hồi cuối tháng 6.

Tình hình càng nghiêm trọng khi hệ thống y tế tại Gaza tiếp tục chịu sức ép. Khoa cấp cứu Bệnh viện al-Shifa bị ngập và phải ngừng hoạt động trong 4 giờ. Giám đốc bệnh viện, bác sĩ Mohammed Abu Salmiya, cảnh báo nước thải hòa lẫn nước mưa có thể làm gia tăng các bệnh đường ruột, hô hấp và ngoài da. Ông cũng lo ngại nhiều trẻ sơ sinh có thể tử vong do không được giữ ấm trong các lều trại.

Theo Ban An toàn khẩn cấp Gaza, vùng lãnh thổ này cần khẩn cấp 200.000 căn nhà lắp ghép, thiết bị sưởi ấm và máy móc hạng nặng để dọn đống đổ nát, khôi phục các tuyến đường chính.