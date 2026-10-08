Mưa lớn ngập sâu, Đà Nẵng khẩn cấp di dời gần 100 hộ dân khỏi vùng nguy hiểm

Khẩn cấp di dời gần 100 hộ dân

Chiều 8/10, ông Nguyễn Như Công, Bí thư Đảng ủy xã Núi Thành (TP Đà Nẵng) cho biết mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực trên địa bàn ngập sâu.

Nước từ thượng nguồn đổ về cùng lượng nước dồn xuống các vùng trũng khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư bị ngập, chia cắt.

Nước ngập cả mét ở thôn Khương Mỹ. Ảnh Lương Anh Vũ

Nhiều nơi nước dâng nhanh, có nơi ngập ngang rốn người. Trước tình hình này, chính quyền xã đã tổ chức di dời người dân ở những khu vực có nguy cơ mất an toàn đến nơi tránh trú.

Riêng tại thôn Tịch Tây, khoảng 70 hộ dân đã được lực lượng chức năng vận động, hỗ trợ di dời khỏi vùng ngập. Tại thôn Khương Mỹ, khoảng 10 hộ dân cũng được đưa đến nơi an toàn.

Khẩn trương di dời người và tài sản đến vùng an toàn.

Ông Nguyễn Như Công trực tiếp xuống các khu vực ngập để kiểm tra, thăm hỏi người dân và chỉ đạo công tác ứng cứu, di dời.

“Chúng tôi huy động các lực lượng hỗ trợ bà con di dời đến vùng an toàn, lo chỗ ăn, ngủ cho bà con, không để bất kỳ hộ dân nào bị cô lập mà thiếu sự hỗ trợ”, ông Công nói.

Lãnh đạo xã Núi Thành về vùng ngập thăm hỏi bà con

Tại những tuyến đường ngập sâu, lực lượng công an và dân phòng căng dây cảnh báo, đặt biển cấm người và phương tiện qua lại. Các chốt trực được duy trì xuyên đêm nhằm ngăn người dân đi vào khu vực nguy hiểm, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ khi có tình huống phát sinh.

Nhiều tuyến phố phía nam Đà Nẵng ngập sâu

Mưa lớn kéo dài từ sáng 8/10 khiến nhiều tuyến đường ở khu vực phía nam TP Đà Nẵng ngập nước, có nơi ngập sâu gần nửa mét, khiến phương tiện di chuyển khó khăn.

Ghi nhận của phóng viên chiều 8/10, các tuyến đường như Hùng Vương, Huỳnh Thúc Kháng, Nguyễn Chí Thanh… thuộc các phường Tam Kỳ, Bàn Thạch (TP Đà Nẵng) ngập sâu cục bộ. Cá biệt xuất hiện nhiều điểm ngập cả nửa mét tại một số thời điểm. Nhiều người đi xe máy phải di chuyển lên vỉa hè để tránh các đoạn ngập.

Nhiều tuyến phố phía nam TP Đà Nẵng ngập sâu sau mưa lớn.

Nhiều tuyến phố ngập sâu

Để đảm bảo an toàn cho người dân, lực lượng chức năng đã huy động cán bộ, chiến sĩ theo dõi, phân luồng và hướng dẫn người dân qua các khu vực ngập nước.

Lực lượng chức năng cũng hỗ trợ đưa các xe máy bị chết máy do ngập nước đến vị trí an toàn để người dân thuận tiện sửa chữa.

Phương tiện chật vật lưu thông trên các tuyến đường ngập nước

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, lúc 15h30 ngày 8/10, trong 24 giờ qua, TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa từ 13h ngày 7/10 đến 13h ngày 8/10 phổ biến 50-130 mm; riêng khu vực đồng bằng ven biển phía nam phổ biến 100-200 mm.

Một số nơi có lượng mưa rất lớn như Xuân Bình 281,6 mm, Tam Kỳ 259,4 mm và Tam Trà 370,4 mm.

Dự báo từ chiều tối 8/10 đến sáng sớm 9/10, các xã, phường trên địa bàn TP Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa tại vùng đồng bằng ven biển phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150 mm; vùng núi phổ biến 40-80 mm, có nơi trên 100 mm.

Đường"hóa sông", lực lượng chức năng phải túc trực hướng dẫn người dân đi lại an toàn.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp, đô thị. Trong cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.