Mưa lớn, ngập lụt gây gián đoạn cung cấp điện tại một số khu vực phía bắc

Nhóm công tác Công ty Điện lực Thanh Hóa kiểm tra và xử lý cột bị đổ gãy do mưa lớn gây ra sạt lở. (Ảnh: EVNNPC cung cấp)

Tổng công ty Điện lực miền bắc (EVNNPC) cho biết, khách hàng bị gián đoạn cung cấp điện tại một số khu vực thuộc Thanh Hóa và Ninh Bình. Trong đó, Thanh Hóa có 17.510 khách hàng thuộc khu vực Điện lực Nghi Sơn, Hạc Thành, Thạch Thành và một số khu vực khác quản lý; Ninh Bình có 4.115 khách hàng thuộc khu vực Điện lực Nho Quan, Yên Mô, Phủ Lý và một số khu vực khác quản lý.

Tại Phú Thọ, các khu vực bị ảnh hưởng trước đó hiện đã được khôi phục cấp điện.

Nhân viên Điện lực Kim Bảng, Công ty Điện lực Phú Thọ khẩn trương kiểm tra, xử lý lưới điện tại các khu vực bị ngập. (Ảnh: EVNNPC cung cấp)

Công tác khôi phục cấp điện tại một số khu vực còn gặp nhiều khó khăn do ngập sâu, sạt lở đất, giao thông bị chia cắt, khiến việc di chuyển và tiếp cận các vị trí trên lưới điện gặp trở ngại. Các đơn vị điện lực đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến tại hiện trường, kiểm tra lưới điện và xử lý các nguy cơ mất an toàn.

Tại những khu vực đã đủ điều kiện tiếp cận, lực lượng điện lực đang khẩn trương kiểm tra hiện trạng lưới điện, xử lý các vị trí bị ảnh hưởng, gia cố thiết bị và triển khai các biện pháp khắc phục.

Tại các khu vực xảy ra sự cố, công nhân sẽ kiểm tra hiện trạng và xử lý các vị trí ảnh hưởng, sẵn sàng cấp điện trở lại khi điều kiện cho phép. (Ảnh: EVNNPC cung cấp)

Đối với các khu vực còn ngập sâu hoặc chưa bảo đảm điều kiện an toàn, ngay sau khi nước rút, các đơn vị sẽ khẩn trương tổ chức kiểm tra, xử lý và từng bước khôi phục cấp điện cho khách hàng trong thời gian sớm nhất. Trong quá trình thực hiện, yêu cầu bảo đảm an toàn cho người dân, người lao động và hệ thống điện được đặt lên hàng đầu.

EVNNPC đang duy trì lực lượng ứng trực, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư cần thiết và tiếp tục bám sát diễn biến thời tiết để kịp thời triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý tại các khu vực ảnh hưởng. EVNNPC mong nhận được sự chia sẻ của khách hàng tại các khu vực ảnh hưởng và sẽ nỗ lực khôi phục cấp điện ngay khi điều kiện thời tiết và hiện trường bảo đảm an toàn.