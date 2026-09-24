Mưa lớn, một phụ nữ tử vong do bị nước cuốn trôi, nhiều khu dân cư và tuyến đường bị ngập

Lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm người phụ nữ nghi bị nước cuốn mất tích tại khu vực đập Sở Nhì, phường Bình Long. Ảnh: CTV

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ ngày 22-9 đến 7h ngày 23-9, trên địa bàn thành phố xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, kèm theo gió mạnh, làm phát sinh tình trạng ngập úng cục bộ tại một số khu dân cư, tuyến đường và khu vực trũng thấp. Một số nơi nước dâng nhanh, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt và sản xuất của người dân. Theo số liệu quan trắc, tại một số khu vực trên địa bàn thành phố ghi nhận lượng mưa khá lớn gồm: Minh Lập 131mm, Bình Long 125mm, Trạm khí tượng Biên Hòa 127mm, Xuân Lộc 112 mm, Trảng Bom 87mm…

Về tình hình thiệt hại do mưa lớn, khoảng 19h5 ngày 22-9, Công an phường Bình Long, thành phố Đồng Nai báo tin một xe ô tô bị nước cuốn trôi xuống đập Sở Nhì. Sau khi nhận tin, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực 10 đã điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Qua xác minh ban đầu, gia đình xác nhận phương tiện trên thuộc bà T.T.B.L. (sinh năm 1980), cư trú tại khu phố Phú Thịnh, phường An Lộc. Gia đình mất liên lạc với bà L. từ khoảng 17h ngày 22-9. Lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm tại khu vực ven bờ và trên mặt đập, xác định phương tiện có khả năng bị dòng nước cuốn ra khu vực gần giữa đập. Sau nhiều giờ liên tục triển khai công tác tìm kiếm, khoảng 9h sáng nay 24-9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân.

Bên cạnh đó, mưa lớn cũng đã gây tình trạng ngập úng cục bộ tại một số khu vực dân cư, các tuyến đường trên địa bàn thành phố. Cụ thể, tại phường Trảng Dài, xảy ra ngập cục bộ tại một số khu vực trũng thấp và tuyến đường trên địa bàn. Một số tuyến đường trên địa bàn thành phố xuất hiện tình trạng ngập cục bộ, ảnh hưởng đến giao thông như: đường Đồng Khởi (khu vực trước Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, khu vực trước trụ sở Sở Nông nghiệp và Môi trường, khu vực ngã ba Trảng Dài); đường Nguyễn Văn A; đường Nguyễn Ái Quốc; quốc lộ 1 trước Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, dốc Mẹ Bồng Con, đoạn qua khu vực chợ Hưng Lộc; đường Trần Quốc Toản; đường Lộc An - Long Đức.

Tại các xã Bình Minh, Tân Hưng, Minh Đức và các phường Bình Long, Trảng Dài, Phước Tân, mưa lớn và gió mạnh cũng đã làm sập, tốc mái 3 căn nhà của người dân. Nhiều nhà dân bị nước tràn vào làm thiệt hại một số tài sản.

Bên cạnh đó, tại xã Tà Lài, nước sông dâng khiến một số khu vực trũng thấp tại ấp 2 bị ngập cục bộ, ảnh hưởng một số diện tích cây trồng. Tại phường An Lộc, mưa lớn gây ngập làm thiệt hại khoảng 4.000m2 ao cá và khoảng 1ha rau màu của 5 hộ dân.

Tại những khu vực bị ảnh hưởng của mưa lớn, gió mạnh, các lực lượng chức năng đã chủ động triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ người dân khắc phục hậu quả.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, từ nay đến ngày 25-9, trên địa bàn thành phố tiếp tục có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến khoảng 80-140mm, có nơi trên 140mm, tập trung chủ yếu vào chiều và đêm. Do đó, nguy cơ tiếp tục xảy ra ngập úng cục bộ tại các khu vực trũng thấp, khu dân cư, tuyến đường có khả năng tiêu thoát nước hạn chế; sạt lở, sụt lún tại các khu vực có địa hình xung yếu và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.