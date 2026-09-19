Mưa lớn miền Trung: Nơi nào có thể vượt 200mm?

Mưa lớn miền Trung, có nơi trên 200mm

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/9, khu vực từ Nghệ An đến Quảng Trị đã xuất hiện mưa to đến rất to. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn, trong đó ở Nghệ An có nơi 399mm, Hồ Xuân Hoa (Hà Tĩnh) 157,2mm và Đồng Hới (Quảng Trị) 146,6mm trong khoảng thời gian từ 7h đến 15h.

Từ chiều tối 19/9 đến sáng 20/9, Nghệ An và Hà Tĩnh tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 40-80mm, riêng khu vực phía Đông có nơi trên 200mm.

Từ Quảng Trị đến TP. Huế, mưa vừa, mưa to và dông tiếp diễn, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến 20-50mm, có nơi trên 100mm. Đáng chú ý, khu vực này có khả năng xuất hiện mưa với cường độ trên 100mm trong 3 giờ.

Ngoài khu vực Trung Bộ, từ chiều tối 19/9 đến ngày 20/9, Nam Bộ và Lâm Đồng có mưa vừa, dông, cục bộ mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 100mm. Duyên hải Nam Trung Bộ và cao nguyên Trung Bộ cũng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ mưa to.

Mưa lớn gây nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở tại nhiều khu vực miền Trung. (Ảnh minh họa).

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất gia tăng

Cùng với mưa lớn, cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực từ Nghệ An đến Huế.

Trong 16 giờ tính đến 16h ngày 19/9, nhiều nơi đã xuất hiện mưa vừa, mưa to đến rất to. Một số điểm có lượng mưa đáng chú ý như Châu Lộc (Nghệ An) 67,2mm, Hồ Thượng Tuy (Hà Tĩnh) 109,2mm, Trường Xuân (Quảng Trị) 213,4mm và Bình Tiến (TP Huế) 74,8mm.

Đáng lưu ý, độ ẩm đất tại một số khu vực đã gần bão hòa, trên 85%, thậm chí đạt trạng thái bão hòa. Đây là điều kiện làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất khi mưa tiếp tục kéo dài.

Trong 6 giờ tới, Nghệ An và Quảng Trị có thể tiếp tục mưa 10-20mm, có nơi trên 40mm; Hà Tĩnh 20-40mm, có nơi trên 70mm; TP. Huế 10-20mm, có nơi trên 50mm. Tại Gia Lai, lượng mưa phổ biến 5-10mm, có nơi trên 30mm.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây ngập, chia cắt giao thông, ảnh hưởng đến khu dân cư và các công trình. Cơ quan khí tượng khuyến cáo địa phương rà soát các khu vực xung yếu, điểm nghẽn dòng chảy để chủ động phương án ứng phó.

Dự báo từ chiều 20/9, mưa lớn tại khu vực từ Nghệ An đến TP. Huế có xu hướng giảm dần. Rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá và do lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo ở cấp 1.