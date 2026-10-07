Mưa lớn miền Trung dồn dập, vùng mưa sắp ngược ra Thanh Hóa

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Huế, Đà Nẵng tiếp tục là tâm mưa lớn

Chiều 7/10, dự báo viên Nguyễn Thị Hương Lý, Phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cập nhật về tình hình mưa lớn ở khu vực Trung Bộ.

Theo đó, miền Trung đang trải qua một đợt mưa lớn diện rộng. Từ 19h ngày 6/10 đến 15h ngày 7/10, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi ghi nhận lượng mưa phổ biến 50-100mm.

Đáng chú ý, khu vực phía Nam TP Huế và Đà Nẵng có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm. Một số điểm tại Huế ghi nhận lượng mưa trên 250mm.

Miền Trung tiếp tục mưa lớn dữ dội. Ảnh: Lê Dương

Cơ quan khí tượng nhận định, từ nay đến hết đêm 8/10, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục là trọng tâm của đợt mưa lớn.

Tổng lượng mưa trong thời gian này phổ biến 100-300mm. Riêng tại Huế và Đà Nẵng, có khả năng xuất hiện các điểm mưa cục bộ với lượng mưa cực đoan vượt 500mm.

Đến ngày 9/10, mưa lớn tại khu vực này mới có xu hướng giảm dần.

Mưa lớn dịch chuyển lên Bắc Trung Bộ

Theo dự báo viên Hương Lý, trong những ngày tới, vùng mưa lớn có xu hướng dịch chuyển dần lên phía Bắc.

Cụ thể, từ gần sáng 8/10, Quảng Trị có mưa vừa, mưa to trở lại. Từ đêm cùng ngày, mưa lớn mở rộng ra Hà Tĩnh, sau đó tiếp tục lan sang Nghệ An và Thanh Hóa.

Trong ngày 9-10/10, mưa tập trung chủ yếu từ Thanh Hóa đến Quảng Trị, lượng mưa phổ biến 40-100mm/24 giờ, cục bộ có nơi trên 150mm/24 giờ.

Từ ngày 11/10, đợt mưa lớn tại khu vực Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần.

Ngoài ra, trong đêm 7/10 và ngày 8/10, phía Tây Quảng Ngãi, khu vực từ Gia Lai đến Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa vừa, rải rác có giông, tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở, ngập úng

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa giông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đặc biệt, tại các khu vực trọng tâm mưa lớn, cường độ mưa có thể vượt 100mm chỉ trong 3 giờ. Mưa dồn dập với cường suất lớn làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất tại khu vực sườn dốc và ngập úng diện rộng ở vùng trũng, thấp.

Người dân tại các khu vực có nguy cơ cao cần chủ động theo dõi các bản tin cảnh báo thời tiết, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng để có phương án ứng phó kịp thời.