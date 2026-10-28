Mưa lớn miền Trung: Có nơi trên 250mm, nguy cơ lũ quét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 28/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to.

Trong khoảng thời gian từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 28/10, lượng mưa tại một số trạm vượt 100mm, như Đỉnh Bạch Mã - Phú Lộc (TP. Huế) đạt 117,6mm, Bà Nà (TP. Đà Nẵng) 130mm.

Đáng chú ý, trong 16 giờ từ 23 giờ ngày 27/10 đến 15 giờ ngày 28/10, nhiều khu vực ghi nhận lượng mưa lớn, gồm Kỳ Đồng (Hà Tĩnh) 133,4mm, Bình Điền (TP. Huế) 141,2mm, Dương Hòa (TP. Huế) 138,6mm và Bà Nà 1 (TP. Đà Nẵng) 145mm.

Mưa lớn miền Trung, cảnh báo lũ quét, sạt lở.

Dự báo từ chiều tối 28/10 đến hết ngày 29/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 30-70mm, cục bộ có nơi trên 130mm.

Riêng phía Nam tỉnh Quảng Trị, TP. Huế và phía Đông Bắc TP. Đà Nẵng có mưa to, lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn, vượt 100mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp.

Từ đêm 29/10, mưa lớn trên khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Đà Nẵng có xu hướng giảm dần.

Ngoài khu vực trọng tâm, chiều tối và đêm 28/10, Thanh Hóa, Nghệ An, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa rào, dông, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Tại Nam Bộ và Lâm Đồng, chiều tối và tối 28/10 có mưa rào, dông rải rác, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cùng với diễn biến mưa lớn miền Trung, cơ quan khí tượng phát đi cảnh báo nguy cơ lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc Hà Tĩnh, TP. Huế và TP. Đà Nẵng.

Theo mô hình độ ẩm đất, một số khu vực tại ba địa phương này đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, hoặc đạt trạng thái bão hòa. Đây là điều kiện làm gia tăng nguy cơ sạt lở khi mưa lớn tiếp diễn.

Trong 6 giờ tiếp theo tính từ thời điểm bản tin cảnh báo, khu vực Hà Tĩnh, Huế và Đà Nẵng được dự báo tiếp tục có mưa với lượng tích lũy phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy có thể đe dọa tính mạng người dân, gây ách tắc giao thông cục bộ, làm hư hại công trình dân sinh và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh tế - xã hội.

Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cũng như lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Cơ quan khí tượng kiến nghị các địa phương rà soát những điểm nghẽn dòng chảy, khu vực xung yếu, chủ động triển khai biện pháp phòng tránh và ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại do mưa lũ gây ra.