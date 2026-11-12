Mưa lớn miền Trung: 6 giờ tới, cảnh giác lũ quét, sạt lở

Trong 24 giờ qua, khu vực từ TP. Huế đến Khánh Hòa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm ghi nhận lượng mưa lớn như Tam Trà (TP. Đà Nẵng) 314,4mm, Sơn Long (Đắk Lắk) 280,6mm, Ba Cung (Quảng Ngãi) 234mm, Canh Liên (Gia Lai) 220,7mm và Hồ Đá Bàn, lưu vực Hồ Dài (Khánh Hòa) 160,4mm.

Đáng chú ý, mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực tại các địa phương trên đã gần bão hòa, với độ ẩm trên 85%, thậm chí đạt trạng thái bão hòa. Đây là yếu tố làm gia tăng nguy cơ sạt lở đất, lũ quét khi tiếp tục có mưa lớn.

Mưa lớn miền Trung: Nhiều nơi có thể mưa trên 150mm

Theo dự báo, từ chiều tối 12/11 đến sáng 13/11, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông.

Lượng mưa phổ biến từ 30-70mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Đáng chú ý, mưa có khả năng xuất hiện cường độ lớn, trên 100mm trong 3 giờ.

Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và gây ách tắc giao thông tại nhiều địa phương miền Trung.

Trong 6 giờ tới, khu vực Huế, Đắk Lắk và Khánh Hòa có lượng mưa phổ biến 5-15mm, có nơi trên 50mm; Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai phổ biến 10-30mm, có nơi trên 90mm.

Ngoài khu vực Trung Bộ, chiều tối và đêm 12/11, Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa phổ biến 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm.

Tại Đông Bắc Bộ, từ chiều tối 12/11 đến sáng 13/11 có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 80mm.

Khu vực phía Nam tỉnh Quảng Trị, Khánh Hòa, phía Đông Đắk Lắk và Lâm Đồng, Nam Bộ cũng có mưa rào và dông rải rác trong chiều tối và tối 12/11, lượng mưa phổ biến 10-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm.

Trong mưa dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo từ chiều 13/11, mưa lớn trên khu vực Trung Bộ giảm dần.

C

ảnh báo lũ quét, sạt lở đất tại nhiều khu vực

Cơ quan khí tượng cảnh báo trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường thuộc khu vực từ Huế đến Khánh Hòa.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất và sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy được cảnh báo ở cấp 1.

Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi, sườn dốc.

Đáng lưu ý, lũ quét và sạt lở đất có thể uy hiếp trực tiếp tính mạng người dân, phá hủy công trình dân sinh, gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất và kinh tế - xã hội. Đối với giao thông, các sự cố có thể gây tắc nghẽn cục bộ, chia cắt tuyến đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Cơ quan khí tượng kiến nghị chính quyền địa phương rà soát các điểm nghẽn dòng chảy, vị trí xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở để chủ động triển khai biện pháp phòng tránh, ứng phó; đồng thời thông báo kịp thời cho người dân tại những khu vực có nguy cơ cao.