Mưa lớn, lốc làm hư hỏng lưới điện tại xã Thanh Sơn

Hiện trường cây xanh ngã đổ làm gãy trụ hạ thế tại xã Thanh Sơn. Ảnh: CTV

Sự cố xảy ra từ khoảng 15h50 cùng ngày. Cây xanh ngã đổ vào đường dây điện tại nhánh rẽ Lò Gạch (nhánh rẽ 1 pha), làm gãy 1 trụ hạ thế và cong 5 chân sứ đỉnh. Sự cố khiến 5 trạm biến áp phân phối ngừng hoạt động, ảnh hưởng đến việc cung cấp điện cho 216 khách hàng trên địa bàn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Điện lực Định Quán đã lập tức huy động nhân sự cùng phương tiện chuyên dụng đến hiện trường khắc phục hư hỏng, xử lý cây xanh ngã đổ và kiểm tra an toàn lưới điện.

Dự kiến đến 21h30 cùng ngày sẽ hoàn thành việc khắc phục và khôi phục cấp điện cho các khách hàng bị ảnh hưởng.