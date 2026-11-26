Mưa lớn kéo dài nhiều giờ tại khu vực đồng bằng, ven biển khiến hàng loạt tuyến đường ở trung tâm phía đông tỉnh Quảng Ngãi ngập sâu, nhiều phương tiện chết máy, người dân gặp khó khăn khi di chuyển.

Theo ghi nhận, các tuyến đường Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Phan Đình Phùng, Lê Hữu Trác, Phan Chu Trinh, Nguyễn Nghiêm... thuộc phường Cẩm Thành là những khu vực ngập nặng nhất. Tại nút giao đường Phan Bội Châu với Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thành nhiều đoạn nước ngập sâu tới đầu gối, nhiều xe máy chết máy giữa đường.

Riêng, trên đường Lê Hữu Trác, khu vực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi mênh mông nước. Người dân cũng như người nhà bệnh nhân hầu như không thể ra vào bệnh viện do xe máy không thể di chuyển vì nước ngập sâu.

Trước tình trạng ngập sâu, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo nguy hiểm tại các khu vực để cảnh báo người dân, phương tiện khi lưu thông.

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Ngãi cho biết trong 6 giờ qua, từ 13h đến 19h ngày 25/11, trên địa bàn tỉnh có mưa vừa, mưa to, một số nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được tại Trà Khúc (phường Trương Quang Trọng) là 146,8 mm, Văn phòng thường trực (phường Nghĩa Lộ) 141,6 mm, Nghĩa Trung (xã Tư Nghĩa) 118 mm, Hành Dũng (xã Phước Giang) 104,6 mm, Tịnh Thọ (xã Thọ Phong) 95 mm.

Từ 19h ngày 25/11 cho đến sáng hôm nay 26/11, các khu vực trong tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40 mm, có nơi trên 60 mm. Lượng mưa trên tiếp tục đổ dồn về một số xã phía hạ lưu gây ngập cục bộ một số thôn, xóm.

Sáng ngày 26/11, người dân một số thôn xóm thuộc xã Vạn Tường, Tịnh Khê (giáp biển Đông) đã chủ động sơ tán khỏi những nơi trũng thấp.

Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo có nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi sạt lở đất trên sườn dốc và sụt lún đất tại nhiều địa phương, tập trung ở các khu vực miền núi như Ba Tơ, Sơn Tây, Sơn Hà, Minh Long, Trà Bồng, Tây Trà và Kon Plông... Cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 1.

Từ đêm 27 đến 29/11 tiếp tục có mưa to đến rất to ở các xã phía Đông và vùng núi. Lượng mưa trong hai ngày 28, 29/11 có khả năng đạt từ 200-400mm, có nơi trên 500mm. Các sông ở phía Đông Tỉnh mực nước lớn nhất đạt mức BĐ 2, BĐ 3, riêng hạ lưu các sông Vệ, Trà Bồng có khả năng trên mức BĐ 3.