Mưa lớn làm xuất hiện hàng trăm điểm có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay (22/9), vùng biển từ Tp. Đà Nẵng đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác.

Dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10-13 độ vĩ Bắc, nối với một vùng áp thấp lúc 1 giờ ngày 22/9 có vị trí ở vào khoảng 10,5N-11,5N; 110,5E-111,5E.

Dự báo ngày và đêm 22/9, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.

Hàng trăm xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở Trung Bộ. Ảnh: PV

Cơ quan khí tượng cho biết, trong 24 giờ qua (từ 5 giờ ngày 21/09 đến 5 giờ ngày 22/09), khu vực các tỉnh/thành phố Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to như: Hồng Trung 132mm (Tp. Huế); Đầu mối hồ Phú Ninh 187mm (Tp. Đà Nẵng); Bình Khương 114,2mm (Quảng Ngãi); ...

Trong 6 giờ qua (từ 23 giờ ngày 21/09 đến 5 giờ ngày 22/09), khu vực các tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk đã có mưa vừa, mưa to như: Hồ Long Mỹ 51,2mm (Gia Lai); Thôn 10 xã Ea M Đoai 62,4mm (Đắk Lắk); ... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh/thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: Tp. Huế từ 5-10mm, có nơi trên 30mm; Tp. Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk từ 20-40mm, có nơi trên 80mm. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy: Cấp 1. Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội.

Kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Danh sách các xã, phường có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất:

TP. Đà Nẵng: Tam Mỹ, Chiên Đàn, Núi Thành, Phú Ninh, Trà Liên, Trà My, Đức Phú, P. Sơn Trà, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Tam Anh, Tam Xuân, Thạnh Bình, Tiên Phước, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Tân.

Quảng Ngãi: Bình Minh, Nguyễn Nghiêm, Sơn Hạ, Trà Giang, Ba Dinh, Ba Gia, Ba Tô, Ba Tơ, Ba Vinh, Bình Chương, Cà Đam, Đặng Thùy Trâm, Đình Cương, Đông Trà Bồng, Khánh Cường, Lân Phong, Minh Long, Mộ Đức, Nghĩa Giang, P. Đức Phổ, P. Sa Huỳnh, P. Trà Câu, Phước Giang, Sơn Linh, Sơn Mai, Sơn Tây, Sơn Thủy, Sơn Tịnh, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Thiện Tín, Trà Bồng, Trường Giang.

Gia Lai: Canh Vinh, Cát Tiến, P. Quy Nhơn Nam, P. Quy Nhơn Tây, Vân Canh, An Nhơn Tây, Ân Tường, An Vinh, Canh Liên, Đề Gi, Hoài Ân, Hội Sơn, Ia Lâu, Ngô Mây, P. An Nhơn Nam, P. Hoài Nhơn Bắc, P. Quy Nhơn, P. Quy Nhơn Bắc, P. Quy Nhơn Đông, Phù Mỹ Đông, Phù Mỹ Tây, Tuy Phước, Tuy Phước Tây, Vạn Đức.

Đắk Lắk: P. Sông Cầu, Cư M'ta, Cư Pui, Cuôr Đăng, Đồng Xuân, Dray Bhăng, Đức Bình, Ea Bá, Ea Kar, Ea Kly, Ea Knuếc, Ea Ktur, Ea Ly, Ea Ning, Ea Ô, Ea Phê, Ea Riêng, Ea Wer, Ia Lốp, M'Drắk, P. Bình Kiến, P. Tân An, P. Tân Lập, P. Tuy Hòa, P. Xuân Đài, Phú Hòa 2, Phú Mỡ, Quảng Phú, Sông Hinh, Tuy An Bắc, Tuy An Tây, Xuân Cảnh, Xuân Lãnh, Xuân Lộc, Xuân Phước, Xuân Thọ.