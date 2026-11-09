Mưa lớn làm sập mố cầu trên tuyến giao thông quan trọng của tỉnh Thanh Hóa

Sáng 9-11, lãnh đạo UBND xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa cho biết mưa lớn từ đêm 8-11, khiến mố một cây cầu trên tuyến đường Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ bị sập. Vị trí mố cầu bị sụt sâu khoảng 1,2-1,5m, lớp bê tông nhựa mặt đường xuất hiện nhiều vết nứt, gãy.

Đây là tuyến giao thông quan trọng, kết nối khu vực miền núi với đường Hồ Chí Minh và khu kinh tế Nghi Sơn, có lưu lượng phương tiện qua lại lớn. Sự cố khiến tuyến đường kết nối đi Nghi Sơn bị chia cắt hoàn toàn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân và hoạt động vận tải.

Mưa lớn khiến mố cầu trên tuyến Nghi Sơn - Bãi Trành bị sập

Ngay sau khi phát hiện sự cố, khoảng 2 giờ sáng ngày 9-11, chính quyền xã Thanh Kỳ đã báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan, đồng thời huy động lực lượng đến hiện trường căng dây cảnh báo, ngăn phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm.

Các đơn vị chức năng đang kiểm tra mức độ hư hỏng, tìm phương án khắc phục và tổ chức phân luồng giao thông. Địa phương tập trung kiểm soát các khu vực xung yếu, cảnh báo người dân không đi qua những vị trí nguy hiểm.

Ngoài cầu Bái Sim, mưa lớn từ đêm 8-11 còn khiến nước tại nhiều sông, suối và hồ Yên Mỹ dâng nhanh, gây ngập úng, chia cắt một số thôn ở xã Thanh Kỳ.

Mưa cũng xuất hiện trên diện rộng tại khu vực phía nam Thanh Hóa, ảnh hưởng đến các xã Như Thanh, Như Xuân, Mậu Lâm và vùng lân cận. Một số tuyến đường, ngầm tràn bị ngập, gây khó khăn cho việc đi lại của người dân.

Thanh Hóa là tâm mưa do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với gió đông. Cơ quan khí tượng ghi nhận từ 19h ngày 8-11 đến 7h ngày 9-11, Thanh Tân 1 mưa 440 mm, Như Xuân 403 mm, hồ Khe Dài 323 mm.

Dự báo mưa ở Thanh Hóa cũng như các tỉnh miền Trung và một phần Tây Nguyên còn kéo dài đến ngày 11-11.