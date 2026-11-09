Mưa lớn làm sập mố cầu trên tuyến giao thông huyết mạch ở Thanh Hóa

Mố cầu Bái Sim trên tuyến Quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành tại Thanh Hóa bị sập.

Sáng 9/11, ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ, tỉnh Thanh Hóa cho biết, mưa lớn kéo dài từ đêm 8/11, khiến mực nước tại các sông, suối và hồ Yên Mỹ dâng cao, gây chia cắt một số khu dân cư trên địa bàn.

Đáng chú ý, khoảng 3h cùng ngày, mố cầu Bái Sim tại Km24+987, trên tuyến Quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành, đoạn qua thôn Kim Đồng, xã Thanh Kỳ, bị sập một bên. Phần mố cầu còn lại xuất hiện hiện tượng xê dịch, lún sâu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, chính quyền địa phương đã báo cáo UBND tỉnh và các đơn vị liên quan, đồng thời huy động lực lượng đến hiện trường căng dây cảnh báo, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Theo lãnh đạo xã Thanh Kỳ, sự cố khiến tuyến giao thông Nghi Sơn - Bãi Trành bị chia cắt, các phương tiện không thể lưu thông qua cầu Bái Sim. Hiện các lực lượng chức năng đang tiếp cận hiện trường để kiểm tra mức độ hư hỏng, đánh giá tình hình và triển khai phương án xử lý, phân luồng giao thông.

Theo lãnh đạo UBND xã Thành Kỳ, không chỉ sập mố cầu, bên mố còn lại cũng có hiện tượng xê dịch, sụt lún, giao thông bị chia cắt.

Được biết, từ tối 8/11, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng tại Thanh Hóa, trong đó khu vực phía Nam tỉnh có mưa kéo dài. Nước sông, suối dâng cao khiến nhiều tuyến đường tại các xã: Như Thanh, Thanh Kỳ, Như Xuân, Mậu Lâm… bị ngập, tràn, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Quốc lộ Nghi Sơn - Bãi Trành dài hơn 50km, kết nối Cảng Nghi Sơn với Quốc lộ 1, cao tốc Bắc - Nam phía Đông và đường Hồ Chí Minh. Đây là tuyến giao thông quan trọng phục vụ vận chuyển hàng hóa từ Khu kinh tế Nghi Sơn đến các địa phương phía Tây Thanh Hóa và một số tỉnh lân cận. Việc cầu Bái Sim bị hư hỏng, gây chia cắt giao thông trên tuyến, không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân mà còn tác động đến hoạt động vận chuyển hàng hóa.