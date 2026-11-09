Mưa lớn làm sập mố cầu trên tuyến đường Nghi Sơn – Bãi Trành

Sáng 9/11, trao đổi với phóng viên, ông Đặng Hồng Sơn, Chủ tịch UBND xã Thanh Kỳ xác nhận, sự cố xảy ra sau trận mưa lớn từ đêm 8/11. Nước lũ dâng cao, chảy xiết đã cuốn trôi một mố cầu Bái Sim. Tại khu vực này, lớp bê tông nhựa mặt đường cũng xuất hiện tình trạng nứt gãy, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Video hiện trường mố cầu Bái Sim bị sập.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, lực lượng Công an và Quân sự xã Thanh Kỳ đã tổ chức ứng trực tại hiện trường, đặt biển cảnh báo, lập rào chắn và ngăn người, phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm ngay trong đêm. Rất may, sự cố không gây thiệt hại về người và phương tiện.

Mưa lớn liên tục, khiến mố cầu Bái Sim bị sập.

Theo lãnh đạo UBND xã Thanh Kỳ, tuyến đường Nghi Sơn – Bãi Trành có vai trò quan trọng trong kết nối giao thông khu vực miền núi với Khu kinh tế Nghi Sơn, đồng thời kết nối từ đường Hồ Chí Minh xuống khu vực phía Đông của tỉnh. Do đó, sự cố sập mố cầu đã ảnh hưởng đáng kể đến việc đi lại của người dân và hoạt động vận tải.

Để bảo đảm an toàn giao thông, chính quyền địa phương đã tổ chức phân luồng từ xa. Theo đó, các phương tiện từ đường Hồ Chí Minh xuống được hướng dẫn di chuyển theo Tỉnh lộ 505, nối xuống tuyến đường Nghi Sơn – Sao Vàng. Ở chiều ngược lại, việc phân luồng được thực hiện tại ngã tư xã Trường Lâm, hướng các phương tiện đi theo tuyến cao tốc Bắc – Nam hoặc đường Nghi Sơn – Sao Vàng. UBND xã Thanh Kỳ cũng đã báo cáo UBND tỉnh để kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng và có phương án khắc phục.

Hiện trường vụ sập mố cầu Bái Sim.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Thanh Hóa, trong đêm 8/11 và sáng sớm 9/11, trên địa bàn tỉnh xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh, trong ngày 9/11, Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to và dông.

Tổng lượng mưa tại khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam phổ biến từ 40-80mm, cục bộ có nơi trên 100mm; các khu vực khác phổ biến từ 30-60mm, có nơi trên 70mm. Đáng chú ý, mưa có khả năng xuất hiện với cường suất lớn, trên 100mm trong 3 giờ, làm gia tăng nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ ngập lụt từ 0,2-0,7m tại các xã Thanh Kỳ, Yên Thọ, Nông Cống, Mậu Lâm, Xuân Bình và Thắng Lộc. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại những khu vực có địa hình dốc.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh báo động II trên sông Yên tại trạm thủy văn Chuối, yêu cầu các địa phương khẩn trương triển khai phương án ứng phó, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều và chủ động sơ tán người dân sinh sống tại các khu vực bãi sông có nguy cơ bị ngập.

Các địa phương được yêu cầu tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, rà soát những vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, chủ động bố trí lực lượng cảnh giới tại các khu vực xung yếu, nhất là những tuyến đường, cầu tràn có nguy cơ bị nước lũ chia cắt, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân.