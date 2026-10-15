Mưa lớn làm sập mái trường học tại Pakistan, ít nhất 28 người thiệt mạng

Ảnh nhân chứng đăng tải trên mạng xã hội.

Mái của tòa nhà hai tầng đã bất ngờ sập hoàn toàn xuống các lớp đang trong tiết học. Hầu hết các em học sinh tử vong đều dưới 13 tuổi. Đại diện Bệnh viện Lady Reading tại Peshawar, ông Asim Khan, xác nhận cơ sở y tế này đã tiếp nhận 47 trẻ em bị thương, trong đó có nhiều trường hợp đang trong tình trạng nguy kịch.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân địa phương cùng lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã lập tức có mặt tại hiện trường để đào bới đống đổ nát. Các hình ảnh ghi nhận tại hiện trường cho thấy xe cấp cứu liên tục di chuyển qua những con phố hẹp, trong khi nhân viên cứu hộ nỗ lực lực đưa các học sinh bị thương ra ngoài.

Ông Bilal Faizi, người phát ngôn cơ quan dịch vụ khẩn cấp tỉnh Khyber Pakhtunkhwa, cảnh báo số người thiệt mạng có thể còn tăng lên do nhiều trẻ em vẫn bị mắc kẹt dưới bê tông.

Ảnh nhân chứng đăng tải trên mạng xã hội.

Đại diện lực lượng cứu hộ địa phương, ông Bilal Ahmed, cho biết những trận mưa lớn kéo dài gần đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến vụ sập mái. Tuy nhiên, giới chức và truyền thông địa phương khẳng định vụ thảm họa một lần nữa cho thấy thực trạng quản lý chất lượng xây dựng lỏng lẻo tại Pakistan.