Mưa lớn làm hơn 1.000 ha lúa, hoa màu hư hỏng, gần 1.000 hộ dân phải sơ tán

Mưa lớn đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và giao thông tại nhiều địa phương.

Tính từ 19h ngày 10/9 đến 17h ngày 15/9, các tỉnh, thành phố khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm. Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, tổng lượng mưa phổ biến 150-400mm; riêng Quảng Trị và thành phố Huế có mưa từ 400-600mm.

Mưa lớn đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và giao thông tại nhiều địa phương. Theo thông tin nhanh từ trực ban các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, cập nhật đến 17h ngày 15/9, một nhà tại Quảng Trị bị sập, 13 nhà bị hư hỏng, trong đó Quảng Trị 7 nhà, Huế 4 nhà và Thanh Hóa 2 nhà. Mưa lớn cũng đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và giao thông tại nhiều địa phương.

Tại Quảng Trị, 940 nhà bị ngập, tuy nhiên đến chiều 15/9 nước đã rút hết. Tại Thanh Hóa, đường vào 3 khu dân cư ở các xã Thạch Quảng, Xuân Thái và Thanh Phong bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến 470 nhà. Do tình hình mưa lũ, 988 hộ dân phải sơ tán đến nơi tránh trú an toàn. Đến nay, các hộ này đã trở về nhà, trong đó Quảng Trị có 939 hộ, Huế 5 hộ và Đà Nẵng 44 hộ.

Chiều 13/9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo hỗ trợ người dân vùng lũ Quảng Trị

Về nông nghiệp, 1.068,85 ha lúa và hoa màu bị hư hỏng, thiệt hại, trong đó Thanh Hóa 37,65 ha, Quảng Trị 387 ha, Đà Nẵng 581 ha và Quảng Ngãi 63,2 ha.

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ, cần khẩn trương khắc phục hậu quả, theo dõi chặt mực nước các sông, cảnh báo nguy cơ lũ lên nhanh, ngập sâu và chia cắt; kiểm soát người, phương tiện tại ngầm tràn, cầu tràn và khu vực nước chảy xiết. Những khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở cần chủ động tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn.