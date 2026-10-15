Mưa lớn kỷ lục 80 năm tại Thổ Nhĩ Kỳ, 3 người thiệt mạng

Cảnh tàn phá sau trận mưa lớn gây lũ quét tại Kastamonu, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo Thống đốc Istanbul Davut Gul, lượng mưa ghi nhận tại thành phố từ ngày 14/10 là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 1942. Mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực ngập sâu, dòng nước chảy xiết cuốn trôi ô tô và gây gián đoạn sinh hoạt của người dân. Trong số 3 người thiệt mạng có một thiếu niên 14 tuổi bị điện giật. Hiện còn 4 người mất tích.

Ngày 15/10, các đội cứu hộ, cứu hỏa và công nhân vệ sinh của thành phố tiếp tục bơm nước, dọn bùn đất tại trường học, sân bóng, gara và nhiều địa điểm bị ngập. Một số khu vực trong thành phố cũng bị mất điện và gián đoạn nguồn cung cấp nước.

Chính quyền thành phố Istanbul hôm 14/10 đã thông báo đóng cửa các trường học trên toàn thành phố đến ngày 19/10, đồng thời khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài nếu không thực sự cần thiết. Những người sống tại các căn hộ ở tầng hầm được khuyến nghị chuyển lên các tầng cao hơn để tránh nguy hiểm.

Theo Bộ Giao thông Thổ Nhĩ Kỳ, mưa lớn và gió mạnh khiến 43 chuyến bay đến sân bay Istanbul phải chuyển hướng. Hãng thông tấn quốc gia Anadolu dẫn thông báo của bộ này cho biết thêm 3 chuyến bay đến sân bay Sabiha Gokcen của thành phố cũng phải chuyển hướng. Ngoài ra, sân bay Istanbul tạm thời đình chỉ hoạt động cất cánh do gió mạnh.

Cơ quan Quản lý thảm họa và tình trạng khẩn cấp Thổ Nhĩ Kỳ (AFAD) đã thành lập bộ phận xử lý khủng hoảng để điều phối ứng phó. Tính đến tối 14/10, cơ quan này ghi nhận 1.277 sự cố ngập lụt, 15 vụ sạt lở đất, 47 người bị mắc kẹt và 2 trường hợp mái nhà bị gió thổi bay.