Mưa lớn khiến Quốc lộ 1 qua Đồng Nai, Đắk Lắk ngập nhiều vị trí

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Cục Đường bộ đã liên tục ban hành các văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong ngành triển khai các giải pháp ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Quốc lộ 1 qua Đồng Nai, Đắk Lắk ngập nhiều vị trí do mưa lớn. Ảnh minh họa.

Số liệu tổng hợp đến chiều ngày 23/9, trên hệ thống quốc lộ do Cục Đường bộ quản lý phát sinh một số thiệt hại cục bộ do mưa lớn.

Quốc lộ 1 qua địa bàn TP.Đồng Nai đã xuất hiện tình trạng ngập nước sâu từ 0,2 - 0,5m tại Km1828+800 và Km1831+500 trong khoảng thời gian từ 17h - 18h ngày 22/9. Đến 21h cùng ngày nước đã rút hoàn toàn, giao thông trở lại bình thường.

Tại khu vực Tây Nguyên, mưa lớn gây sạt lở đất đá lấp rãnh dọc và xuất hiện một số vị trí hư hỏng mặt đường trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Đắk Lắk từ Km1265 - Km1268, Km1279+250 - Km1280+100, Km1342+200 - Km1343+000 với tổng diện tích ảnh hưởng khoảng 350m².

Một số vị trí trên tuyến đường Trường Sơn Đông thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng ghi nhận hiện tượng sạt lở đất đá.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị quản lý, bảo trì đường bộ đã bố trí lực lượng thường trực tại hiện trường, tổ chức cảnh báo, hướng dẫn.

Đồng thời triển khai các biện pháp xử lý bước đầu nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. Hiện các phương tiện vẫn lưu thông bình thường qua các khu vực bị ảnh hưởng.

Với hệ thống đường địa phương, bao gồm cả các tuyến quốc lộ được phân cấp cho địa phương quản lý, đến thời điểm báo cáo chưa ghi nhận thay đổi đáng kể so với ngày 22/9.

Cục Đường bộ sẽ tiếp tục phối hợp với các Sở Xây dựng địa phương theo dõi diễn biến thời tiết, kiểm tra hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả thiên tai.