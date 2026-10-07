Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường TP HCM ngập sâu, người dân chật vật tìm đường về nhà

Chiều tối 7/10, mưa lớn xuất hiện tại nhiều khu vực ở TP HCM khiến một số tuyến đường nhanh chóng rơi vào tình trạng ngập nước. Nhiều người dân trên đường về nhà phải giảm tốc độ, né các đoạn ngập hoặc tìm hướng di chuyển khác.

Tại khu vực Gò Vấp cũ, một số tuyến đường như Quang Trung, Nguyễn Kiệm và các khu vực lân cận xuất hiện nước ngập sau mưa. Nước dâng khiến việc lưu thông của xe máy và ô tô gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại những đoạn có mật độ phương tiện đông.

Tình trạng tương tự cũng xuất hiện trên đường Phạm Văn Đồng, hướng đi đến sân bay Tân Sơn Nhất. Đây là tuyến đường có lượng phương tiện lớn, kết nối nhiều khu vực với sân bay Tân Sơn Nhất nên khi xảy ra ngập, việc di chuyển của người dân càng thêm khó khăn.

Tại Thủ Đức cũ, tình trạng ngập sâu trở thành "điều hiển nhiên" mỗi khi trời đổ mưa lớn.

Người dân di chuyển qua các đoạn ngập phải đi chậm, tránh những vị trí nước dâng cao. Một số phương tiện gặp khó khăn khi qua các điểm ngập, trong khi dòng xe vẫn liên tục đổ về khiến giao thông trở nên chậm chạp.

Đối với người đi xe máy, nước ngập khiến việc quan sát mặt đường bị hạn chế. Nhiều người phải chủ động giảm tốc độ, tránh các vị trí trũng hoặc đi sát phần đường ít ngập hơn để hạn chế nguy cơ chết máy.

Tình trạng ngập sau mưa không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại mà còn khiến thời gian di chuyển của người dân kéo dài. Những tuyến đường vốn đông phương tiện càng dễ xảy ra ùn ứ khi một số phương tiện phải giảm tốc độ hoặc dừng lại tại các điểm nước ngập. Người dân khi lưu thông qua các khu vực ngập được khuyến cáo chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách với các phương tiện phía trước và hạn chế đi vào những đoạn nước sâu nếu không cần thiết.