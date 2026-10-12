Mưa lớn khiến một số cầu, đoạn đường ở xã Bác Ái Tây bị ngập

Những ngày qua, do mưa lớn, nước lũ từ thượng nguồn đổ về khiến một số vị trí cầu tràn, đường giao thông trên địa bàn xã Bác Ái Tây bị ngập, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.

Một công trình bị nước lũ tràn qua ở xã Bác Ái Tây ngày 12-10.

Tại cầu Suối Vơ, nước lũ tràn qua đường tạm khiến phương tiện không thể lưu thông. Hiện nay, lực lượng chức năng xã đã tổ chức lập chốt chặn, ngăn người và phương tiện qua lại nhằm bảo đảm an toàn. Bên cạnh đó, tại cống tràn khu vực cánh đồng suối Lưỡi Mẫu, nước lũ cũng tràn qua mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Người dân đã được UBND xã khuyến cáo không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết và nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Xã Bác Ái Tây đã cắm biển cảnh báo ở một khu vực có nước lũ tràn qua.

Lực lượng chức năng xã Bác Ái Tây túc trực chốt chặn bảo đảm an toàn cho người dân.

UBND xã đề nghị các thôn khẩn trương rà soát, thống kê các khu vực bị ngập, các tuyến đường và công trình bị ảnh hưởng báo cáo về Phòng Kinh tế để tổng hợp, tham mưu phương án sửa chữa, xây dựng mới và nâng cấp trong năm 2027.