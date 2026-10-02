Mưa lớn khiến giờ tan tầm hóa 'ác mộng', 'đường sinh viên' Bình Thạnh ngập nặng

Chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều tuyến đường tại TP.HCM xuất hiện tình trạng ngập. Riêng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn hướng từ khu vực trung tâm về cầu Bình Triệu ghi nhận lượng mưa rất lớn và nước dần dần dâng cao. Các đoạn đường Nguyễn Xí, D5 cũng ghi nhận trường hợp tương tự.

﻿Đoạn đường Ung Văn Khiêm vẫn còn "kẹt cứng" vào lúc 21h ngày 1/10. Nguồn: saigon_archived (Threads).

Mưa lớn trùng với thời điểm lượng phương tiện tăng cao khiến giao thông trên nhiều đoạn đường tại TP.HCM bị ùn ứ nặng. Nhiều xe máy "chết máy" giữa đường, người dân phải dừng lại hoặc tìm cách di chuyển qua những đoạn ngập một cách khó khăn.

﻿Tại đoạn đường Mai Chí Thọ, mưa lớn làm cây cối đổ ra đường, xe máy di chuyển khó khăn do tác động của gió mạnh. Nguồn: @mama.socutee (Threads).

Nguồn: @mama.socutee (Threads).

﻿Tại phường Thạnh Mỹ Tây (khu vực phường 25, Bình Thạnh cũ), hàng loạt xe máy không thể nổ máy do nước ngập quá cao, nhiều người phải chấp nhận lội nước dắt bộ. Nguồn: @tetoarmpitlicker (Threads).

Không riêng Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhiều khu vực khác cũng ghi nhận cảnh người dân chật vật di chuyển sau mưa. Có nhiều con đường ngập hơn nửa bánh xe sau khoảng 20 phút mưa, một số tuyến đường khác cũng rơi vào trạng thái ngập và ùn tắc. Tình trạng kẹt xe diễn ra khá nghiêm trọng, đặc biệt ở nút giao Ngã Tư Hàng Xanh, đường Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm.

Dọc đường Điện Biên Phủ, nhiều người dân phải di chuyển lên vỉa hè và những chỗ cao hơn để tránh chết máy xe do làn nước dâng cao. Ảnh: Văn Tiệp.

﻿Tiếng đề máy xe liên tục vang lên giữa con đường Điện Biên Phủ chật ních người chờ đợi. Nguồn: Văn Tiệp.

Tại phường 25, quận Bình Thạnh (cũ), tình trạng ngập diễn ra khá nghiêm trọng. Ảnh: Văn Tiệp.

﻿Chi tiết khung cảnh ngập lụt từ trên cao. Nguồn: Văn Tiệp.

Con đường Nguyễn Văn Thương cũng không là ngoại lệ khi rơi vào tình trạng ngập úng nặng. Nhiều xe đi ngang qua con đường này bị chết máy, trong đó có cả tình trạng xe ô tô gặp sự cố, không riêng gì xe máy.

﻿Nhiều xe đi ngang qua đoạn đường Nguyễn Văn Thương phải dắt bộ. Ảnh: Văn Tiệp.

﻿Ảnh: Văn Tiệp.

Kim Cương