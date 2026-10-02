Mưa lớn khiến giờ tan tầm hóa 'ác mộng', 'đường sinh viên' Bình Thạnh ngập nặng
Chiều 1/10, nhiều địa điểm tại TP.HCM ghi nhận tình trạng mưa lớn. Mưa như trút nước khiến không ít tuyến đường tái diễn cảnh ngập nước, xe cộ nối dài và người dân chật vật di chuyển giữa giờ tan tầm, đặc biệt tại các con đường thuộc khu vực phường 25, Bình Thạnh (cũ).
Chỉ sau một thời gian ngắn, nhiều tuyến đường tại TP.HCM xuất hiện tình trạng ngập. Riêng đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoạn hướng từ khu vực trung tâm về cầu Bình Triệu ghi nhận lượng mưa rất lớn và nước dần dần dâng cao. Các đoạn đường Nguyễn Xí, D5 cũng ghi nhận trường hợp tương tự.
Mưa lớn trùng với thời điểm lượng phương tiện tăng cao khiến giao thông trên nhiều đoạn đường tại TP.HCM bị ùn ứ nặng. Nhiều xe máy "chết máy" giữa đường, người dân phải dừng lại hoặc tìm cách di chuyển qua những đoạn ngập một cách khó khăn.
Không riêng Xô Viết Nghệ Tĩnh, nhiều khu vực khác cũng ghi nhận cảnh người dân chật vật di chuyển sau mưa. Có nhiều con đường ngập hơn nửa bánh xe sau khoảng 20 phút mưa, một số tuyến đường khác cũng rơi vào trạng thái ngập và ùn tắc. Tình trạng kẹt xe diễn ra khá nghiêm trọng, đặc biệt ở nút giao Ngã Tư Hàng Xanh, đường Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Kiệm.
Con đường Nguyễn Văn Thương cũng không là ngoại lệ khi rơi vào tình trạng ngập úng nặng. Nhiều xe đi ngang qua con đường này bị chết máy, trong đó có cả tình trạng xe ô tô gặp sự cố, không riêng gì xe máy.
Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/mua-lon-khien-gio-tan-tam-hoa-ac-mong-duong-sinh-vien-binh-thanh-ngap-nang-post1881458.tpo