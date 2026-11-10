Mưa lớn khiến 17 chuyến bay ở miền Trung phải bay chờ trên không

Theo thông tin từ Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM), thời tiết xấu tại khu vực miền Trung trong ngày 9/11 đã ảnh hưởng đến hoạt động bay tại sân bay quốc tế Đà Nẵng và Phú Bài (TP Huế).

Theo VATM, từ chiều 9/11, sân bay Đà Nẵng xuất hiện nhiều đợt mưa dông mạnh, làm giảm tầm nhìn và ảnh hưởng đến hoạt động cất, hạ cánh.

Tình hình thời tiết xấu tại sân bay Đà Nẵng ngày 10/11.

Khoảng 17h30, tầm nhìn giảm còn 750 m, khiến một chuyến bay phải thực hiện lại quá trình tiếp cận hạ cánh. Đến 18h30, thêm một chuyến bay phải bay lại do tầm nhìn không đáp ứng tiêu chuẩn khai thác của tổ lái.

Lúc 19h35, một chuyến bay khác phải bay lại do gió cạnh lớn trong quá trình tiếp cận đường băng.

Đáng chú ý, từ 21h45 đến 22h15, mưa dông tiếp tục diễn biến phức tạp, tầm nhìn tại sân bay Đà Nẵng có thời điểm giảm xuống chỉ còn 350 m, khiến nhiều máy bay phải bay chờ trên không, chưa thể hạ cánh.

Trước tình hình này, các đơn vị điều hành bay chủ động điều tiết lưu lượng, giảm năng lực tiếp thu xuống 12 chuyến hạ cánh/giờ, đồng thời phối hợp điều chỉnh tốc độ, tổ chức bay chờ và giãn cách các chuyến bay để bảo đảm an toàn.

Theo thống kê, sân bay Đà Nẵng có 12 chuyến bay phải bay chờ và 4 chuyến phải bay lại; sân bay Phú Bài có một chuyến phải bay lại. Tổng cộng 17 chuyến bay bị ảnh hưởng do thời tiết xấu.

VATM cho biết, trong ngày 10/11, hoạt động bay tại khu vực miền Trung chưa ghi nhận chuyến bay nào bị ảnh hưởng do thời tiết.

Trước diễn biến mưa lớn, các đơn vị quản lý bay tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình khí tượng, phối hợp điều hành và chủ động phương án xử lý nhằm bảo đảm an toàn cho các chuyến bay.